Участникам, организаторам и гостям комплексных спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев “Мы вместе. Спорт”»

19 марта в Ханты-Мансийске проходит церемония открытия вторых зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с открытием соревнований «Зимние игры паралимпийцев “Мы вместе. Спорт„».

Это настоящий праздник, который даёт возможность спортсменам из многих регионов России показать мастерство, волю к победе, огромную самоотдачу. Ваши выступления – пример того, какой объединяющей силой обладает спорт. Каждый раз, выходя на старт, вы демонстрируете невероятную силу воли, служите примером для очень многих людей, дарите им надежду и веру.

Правительство уделяет приоритетное внимание развитию адаптивного спорта. Ведётся активная деятельность по подготовке паралимпийцев к выступлениям на соревнованиях. Сегодня в регионах всё больше строится специальной инфраструктуры, тренировочных баз и реабилитационных центров. Делается всё, чтобы турниры проходили на самом высоком организационном уровне.

Всегда восхищаюсь несгибаемой волей, мужеством и истинным героизмом спортсменов-паралимпийцев. Уверен, что впереди у вас – новые рекорды, которые порадуют болельщиков, родных и близких. Особые слова благодарности специалистам, тренерам и наставникам, которые помогают вам добиваться намеченных целей, вдохновляют на новые свершения.

От всего сердца желаю вам успешных стартов и побед.

М.Мишустин

