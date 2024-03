Услышать, как звучит легендарный курай, примерить елян и селтэр можно в Дни Башкортостана в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 20 по 24 марта пройдут Дни Республики Башкортостан. Посетителей экспозиции Компании ждёт знакомство с производственными и социальными проектами в регионе, а также яркая культурно-развлекательная программа.

В павильоне будут выступать артисты с башкирскими национальными музыкальными и танцевальными номерами. Кроме того, гости смогут познакомиться с уникальной природой и знаковыми местами Башкортостана, примерить национальные костюмы, в частности елян (традиционную мужскую верхнюю длиннополую одежду с длинными рукавами) и селтэр (нагрудное женское украшение), узнать много интересного об оригинальных башкирских инструментах, в том числе флейте курай и национальной культуре в целом, сфотографироваться в аутентичной юрте, принять участие в разнообразных викторинах и выиграть памятные призы.

В рамках тематических дней Республики Башкортостан гости павильона «Роснефти» познакомятся с наиболее интересными эпизодами истории края, в том числе яркими страницами открытия легендарной башкирской нефти, оказавшей огромное влияние на развитие отечественной нефтегазовой отрасли. Также гостей стенда ознакомят с производственными, научными, благотворительными и экологическими проектами Компании в республике.

Республика Башкортостан – один из старейших нефтегазодобывающих регионов России. Добыча нефти здесь началась в 1932 году, во второй половине 30-х годов прошлого века построены первые нефтеперерабатывающие заводы. Сегодня республика остается одним из ведущих энергетических центров страны с развитой экономикой и высоким уровнем социального развития.

«Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком республики. Инновационные технологии, разработанные и применяемые дочерними предприятиями Компании в Башкортостане, соответствуют российским, международным экологическим стандартам и требованиям промышленной безопасности.

Ключевым активом «Роснефти» в республике является компания «Башнефть», управляющая предприятиями по добыче нефти и газа, нефтеперерабатывающими заводами, нефтехимическими предприятиями, собственной розничной сетью по реализации моторных топлив и сервисными предприятиями. Накопленная добыча «Башнефти» превысила в 2023 году отметку в 1,8 млрд тонн нефти. Доля компании в добыче нефти в республике составляет 98%.

В нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» входят три завода: «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» с совокупной мощностью переработки 21 млн тонн в год. Доля уфимской группы заводов в переработке нефти в республике превышает 50%. Предприятия выпускают более 160 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины Евро-5 и «Евро-6», дизельные топлива, метил-трет-бутиловый эфир, а также водород, мазут, сера, углеводородные газы для коммунально-бытового потребления, пропан-пропиленовые, бутан-бутиленовые фракции, судовые топлива, нефтяной кокс, гранулированная и комовая сера, сжиженные газы, нефтяные битумы, техническая сера, параксилол, более 20 наименований различных масел.

Нефтехимия «Башнефти» в республике представлена заводом «Уфаоргсинтез» и «Шкаповским газоперерабатывающим предприятием». «Уфаоргсинтез» производит более 30 видов продукции, качество которой соответствует мировым аналогам. Завод входит в число лидеров отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров. Предприятие обеспечивает 30% общероссийского производства фенола и ацетона, 14% полиэтилена высокого давления и 8% полипропилена. Шкаповское газоперерабатывающее предприятие ведёт переработку попутного нефтяного газа и широких фракций легких углеводородов. Из этого сырья вырабатываются бензин, сжиженный газ, бутан, изобутан, пропан-бутановая смесь, стабильный газовый бензин. Полученная продукция поставляется предприятиям группы «Роснефть» и частично на экспорт.

Розничная сеть «Башнефти» включает 540 АЗС в 14 регионах России, в том числе 267 в Республике Башкортостан. В сети отпускается высококачественное моторное топливо, произведенное на уфимской группе заводов.

В Республике Башкортостан работает крупнейший научно-исследовательский и проектный институт НК «Роснефть» – «РН-БашНИПИнефть», который осуществляет полный цикл проектирования разработки и обустройства основных месторождений компании. На базе института создан Центр разработки наукоемкого программного обеспечения, который занимается развитием корпоративной линейки прикладного программного обеспечения и импортозамещением зарубежных аналогов.

«Роснефть» уделяет большое внимание вопросам снижения воздействия на окружающую среду в Башкортостане. Только 2023 году Компания направила на реализацию природоохранных проектов более 9,3 млрд рублей. Средства направлены на уменьшение нагрузки на атмосферный воздух, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, восстановление лесов и популяции рыб. В целом за прошедший год предприятия «Роснефти» снизили воздействие на атмосферный воздух на 4%.

Компания реализует в Башкортостане масштабную благотворительную программу. За последние пять лет при поддержке «Роснефти» построено и восстановлено более 200 объектов социальной инфраструктуры в 49 районах и городах республики.

