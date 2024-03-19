Татьяна Голикова: Кадровая ситуация в стране является одной из приоритетных тем

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Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В повестке – проекты «дорожных карт» до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынках труда Республики Тыва, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

«Сегодня кадровая ситуация в стране является одной из приоритетных (тем). Все регионы независимо от наличия “дорожной карты„ будут находиться в режиме постоянного системного мониторинга ситуации на рынке труда, подготовки востребованных специалистов и их последующего трудоустройства», – сказала Татьяна Голикова.

Как подчеркнула вице-премьер, «дорожные карты» регионов, где уровень безработицы по методологии МОТ выше среднероссийского, должны содержать мероприятия по прогнозированию и анализу ситуации на рынке труда. Это необходимо для формирования целевых показателей самих регионов, а также для составления ежегодного прогноза рынка труда в масштабах страны. Такая работа будет носить постоянный характер до 2030 года.

Мероприятия проекта «дорожной карты» Республики Тыва предусматривают снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 4%, трудоустройство 25,5 тысячи граждан, создание порядка 6,8 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, запланировано повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 65%, выпускников вузов – до 77%. Проект содержит мероприятия по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий.

По итогам рассмотрения проекта «дорожной карты» правительству Республики Тыва поручено обеспечить обсуждение проекта сторонами трёхсторонней комиссии – профсоюзами и работодателями, а также включить в проект мероприятия по содействию безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами Республики Тыва в связи с тем, что регион относится к трудоизбыточным.

Татьяна Голикова обратила внимание, что предложения по механизмам организации переезда граждан из трудоизбыточных регионов в трудонедостаточные разработаны Минтрудом России и направлены в регионы.

Проект «дорожной карты» Карачаево-Черкесской Республики предусматривает снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 4,5%, трудоустройство 65 тысяч граждан, создание не менее 9,5 тыс. новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 63,3%, выпускников вузов до 58%.

Проект содержит комплекс мероприятий, предусматривающих не только содействие трудоустройству инвалидов и ветеранов боевых действий, но и адресное решение их жизненных ситуаций, профессиональное обучение, помощь карьерных консультантов, финансовую помощь в организации собственного дела. Мероприятия проекта обсуждались с профессиональными союзами и сообществом работодателей.

По результатам рассмотрения проекта «дорожной карты» правительству Карачаево-Черкесской Республики поручено включить в проект мероприятия по прогнозированию и анализу ситуации на региональном рынке труда, а также мероприятия по содействию безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами республики в связи с тем, что регион относится к трудоизбыточным.

Проект «дорожной карты» Кабардино-Балкарской Республики ранее рассматривался межведомственной рабочей группой и доработан с учётом замечаний. Так, в проекте предусмотрена ежеквартальная периодичность достижения целевых показателей в 2024 году, введены показатели уровня занятости выпускников вузов и трудоустройства граждан после их профессионального обучения, сформированы предложения по занятости граждан за пределами республики в случае избыточности трудовых ресурсов, включены мероприятия по совершенствованию деятельности служб занятости. Проект «дорожной карты» дополнен пунктами по изменению структуры приёма по программам высшего образования в соответствии с кадровой потребностью региона, а также пунктом по развитию центров карьеры.

По итогам заседания проекты «дорожных карт» до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынках труда Республики Тыва, Карачаево-Черкесской Республики были приняты за основу и направлены на доработку. Проект «дорожной карты» Кабардино-Балкарской Республики был одобрен с незначительной доработкой, правительству региона поручено приступить к реализации мероприятий «дорожной карты».

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