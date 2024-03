Схватка умов: волейбольный турнир собрал будущих физиков и инженеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

16 марта в большом спортивном зале спортивного комплекса на проспекте Энгельса состоялся третий турнир по волейболу среди ведущих школ Санкт-Петербурга в области физико-математического и инженерного образования. В турнире приняли участие пять учебных заведений: Естественно-научный лицей СПбПУ, Президентский физико-математический лицей № 239, Губернаторский физико-математический лицей № 30, Инженерно-технологическая школа № 777 и ГБОУ СОШ № 246.

Формат команды — 4 юношей и 2 девушки, что очень обрадовало всех участников. Невероятная борьба развернулась в каждой игре. После матчей кругового этапа состоялась выставочная встреча между командой «Спортивные проекты» и Инженерно-технологической школой № 777. Руководитель организации «Спортивные проекты» Пётр Казанский в субботу представил свой коллектив. Среди них был и Даниил Пахомов — чемпион мира по плаванию, заслуженный мастер спорта, участник Олимпийских игр, многократный чемпион России. В напряжённом поединке учащиеся 777 школы одержали победу со счётом 2:1. А победили в турнире представители 239 лицея, обыграв в финале своих товарищей из учебного заведения № 30.

На церемонии награждения проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов отметил: Самый лучший подход к развитию командной работы — это игровые виды спорта. Видно, как школьники, их тренеры становятся сплочёнными и целеустремлёнными на пути к цели. Нам важно показать ребятам из лучших школ города, что Политех не только позволяет реализовать научные проекты и получить прекрасное образование, но и даёт возможность продолжать расти в области спорта и развивать свои увлечения .

Никто не остался без подарка, все участники получили призы и сувениры с символикой Политехнического университета. Заметим, что на следующий день тренеру команды Естественно-научного лицея СПбПУ поступило много звонков из разных школ города с просьбой пригласить их на турнир в декабре этого года.

Это был удивительный турнир, море эмоций и желание победить. По итогу, мы будем лучше готовить сборную лицея и постараемся отличиться на четвёртом турнире в декабре и победить. В ближайшее время мы подумаем, как изменить формат и сделать отбор, чтобы больше школ города могло принять участие в соревнованиях , — отметил директор лицея Роман Байбиков.

