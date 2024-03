Стань успешным предпринимателем: в Политехе проходит молодёжный конкурс бизнес-идей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехе стартовал четвертый молодёжный конкурс предпринимательских идей «The Blue Ocean Open Polytech Entrepreneurship Competition». Он проводится Фондом поддержки и развития инноваций «Политех», Высшей школой производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли и Высшей школой технологического предпринимательства Института передовых производственных технологий.

Цель конкурса — стимулирование молодежи к предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в области изучения и применении на практике «Стратегии голубого океана» — стратегии создания свободных от конкуренции рынков.

Конкурс проходит четвертый год подряд. За это время количество участников составило более 700 человек из России и других стран в возрасте от 14 до 47 лет.

В конкурсе могут принять участие команды студентов и аспирантов вузов, а также учащихся колледжей и старшеклассников, численностью от 1 до 4 человек. В этом году заявки подали 166 участников из российских регионов и зарубежных стран: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Белгородская область, Ростовская область, Новгородская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Крым, Республика Беларусь (Минск), Республика Казахстан (Караганда).

Генеральный партнёр конкурса — консалтинговая компания ООО «ПСС», которая специализируется на решении стратегических задач, связанных с повышением эффективности бизнеса компаний строительной отрасли и реализации проектов комплексной цифровизации на основе BIM-технологий. IT-партнером конкурса является компания ООО «Профиланс АйТи», занимающаяся запуском и реализацией IT-проектов.

Призовой фонд конкурса составляет 180 000 рублей. Призы на команду можно получить за первое, второе и третье места, а также за самый технологичный проект и за самый лучший IT-проект. Необходимо также отметить, что победители и призеры получат дополнительные баллы в свои портфолио (60 баллов — победители, 40 баллов — призеры) для поступления в магистратуру Политехнического университета на магистерские программы направлений подготовки ИПМЭиТ на основе конкурса портфолио.

В процессе соревнований участники изучат 6 базовых аналитических инструментов «Стратегии голубого океана», применят их для решения практического кейса и разработки своей предпринимательской идеи. Особый акцент в этом году делается на цифровые и IT-проекты.

Конкурс проходит в дистанционном формате и включает в себя три основных этапа: изучение основ «Стратегии голубого океана»; решение практического кейса от генерального партнера конкурса по применению стратегии; разработка стратегии для своего стартапа, предпринимательской идеи или генерация идеи с нуля.

Пожелаем участникам конкурса интересных предпринимательских идей для реализации своих бизнес-проектов!

Контакты:

Председатель жюри конкурса: доцент Высшей школы производственного менеджмента Анастасий Климин, klimin_ai@spbstu.ru .

Менеджер конкурса: студентка магистерской программы «Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика» Высшей школы производственного менеджмента, победитель конкурса 2021-22 учебного года Анна Поздеева, pozdeeva.as@edu.spbstu.ru .

