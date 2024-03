Сергей Кириенко: «У Вышки есть все, чтобы стать соавтором новых достижений, которыми будут гордиться люди»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России, председатель наблюдательного совета НИУ ВШЭ Сергей Кириенко направил приветственный адрес Высшей школе экономики в преддверии конференции работников и обучающихся на выставке-форуме «Россия».

В своем послании Сергей Кириенко отметил, что цели, к которым сегодня стремится Россия, лежат в сфере научных и профессиональных интересов Высшей школы экономики. Это новые национальные проекты и социальные программы, изменение структуры российской экономики и построение экономики данных, задачи по открытию тысяч современных высокотехнологичных производств, лидерство в сфере ИИ, рост креативных индустрий, эффективные экологические проекты, а также урбанистические и транспортные преобразования.

По словам Сергея Кириенко, главное условие новых побед России — это люди, высококвалифицированные кадры, мотивированные специалисты, которые готовы к вызовам и задачам любой сложности.

«Мы живем в эпоху, когда от вас зависит будущее страны, на вас надеется Россия. И у вас есть все, чтобы стать соавторами новых достижений, которыми будут гордиться люди. Будьте на одной волне со своей страной и сами задавайте тренды. Пользуйтесь огромными возможностями, включайтесь во все программы и проекты, проявляйте свою созидательную энергию — формируйте будущее сильной, независимой и современной России», — напутствовал Сергей Кириенко.

Он пожелал сотрудникам и студентам Вышки успешной и плодотворной работы на конференции, в университете и в жизни.

Конференция работников и обучающихся Высшей школы экономики проходит 19 марта в 75-м павильоне ВДНХ на выставке «Россия». Это мероприятие собрало представителей университета для обсуждения его ключевых достижений и избрания Ученого совета Вышки.

