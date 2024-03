Россиян с длинными вкладами поддержат – налог по депозитам сроком свыше года изменится

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как рассчитывается налог с доходов по банковским вкладам?

Российские вкладчики обязаны уплачивать НДФЛ по ставке 13 либо 15% с дохода, полученного по депозиту – норма действует в РФ с 2020 года, хотя впервые обязанность по уплате налога возникла у граждан только в 2024 году. Вместе с тем, часть дохода не облагается НДФЛ – указанная сумма рассчитывается по схеме:

Учитывается наибольшая ключевая ставка за отчетный год. Данная ставка умножается на 1 млн. руб. Сумма вычитается из совокупного дохода, полученного налогоплательщиком по вкладам и счетам. Если результат расчетов положительный (доход выше лимита), с остатка уплачивается налог.

Поправки предусматривают возможность переноса ежегодных лимитов на другие периоды – действует принцип несгораемого остатка. Льгота распространится на договоры сроком более года: по ним необлагаемый налогом доход можно будет переносить.

Зачем Минфин предлагает ввести льготы по долгосрочным депозитам?

Стремление Минфина пересмотреть порядок уплаты налога по доходам вкладчиков обусловлено поддержкой отрасли – мера выгодна и для россиян, и для банков. Так, в числе причин нововведений:

повышение спроса на долгосрочные вклады – сейчас 88% депозитов открывается на срок до года;

стабилизация финансового сектора – банки заинтересованы в длинных пассивах;

защита интересов граждан – лица, получившие доход по вкладу в конце срока, смогут воспользоваться суммарным необлагаемым налогом лимитом.

«Долгосрочные депозиты не пользуются популярностью у россиян – по таким программам следует рассмотреть возможность полной отмены налога», – ранее предлагал Минфин, но указанная льгота не была одобрена властями.

Впрочем, независимые эксперты считают, что поправки не смогут в значительной степени повлиять на рынок и затронут лишь небольшое число вкладчиков. Долгосрочные депозиты и до введения в действие НДФЛ не пользовались спросом – для повышения привлекательности данных продуктов банкам следует пересмотреть условия: сейчас ставки по краткосрочным вкладам выше.

09:00 19.03.2024

