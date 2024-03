«Роснефть» приступила к строительству крупнейшего в стране нефтеналивного причала в «Бухте Север»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «РН-Ванкор» (предприятие нефтедобывающего комплекса НК «Роснефть») в рамках реализации проекта «Восток Ойл» приступила к строительству нефтеналивного причала на терминале «Порт «Бухта Север» в Енисейском заливе Карского моря.

На данном этапе «РН-Ванкор» ведет дноуглубительные работы и укрепление береговой линии протяжённостью 335 метров на одном из двух нефтеналивных причалов. Для нового строящегося причала предстоит изготовить около 400 крупногабаритных свай диаметром свыше 2,5 метра и общим весом более 100 тысяч тонн.

Для этого в «Бухту Север» по Северному морскому пути доставлен один из самых мощных парков крупнотоннажных машин в стране общей грузоподъемностью свыше 8 тыс. тонн, среди которых 16 специализированных кранов. Погружением свай с суши займутся четыре крана грузоподъемностью от 400 до 1,25 тыс. тонн. Со стороны моря, после таяния льда, будут задействованы еще два крупнотоннажных крана грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн, установленные на баржи «Красноярск» и «Диксон». Эта уникальная технология погружения свай в акватории испытана портовыми строителями в Обской губе Карского моря.

Проект предусматривает возведение целого комплекса причальных сооружений, в который входят два нефтеналивных, два грузовых причала и причал для портового флота общей протяженностью почти 1,3 км. Также запланировано строительство объектов инфраструктурного обеспечения порта «Бухта Север», включая административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, ремонтно-механические мастерские, базы хранения МТР, трансформаторные подстанции и иные сооружения.

Нефтеналивной терминал является важным объектом нового морского порта «Бухта Север», призванного обеспечить перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» для транспортировки по Северному морскому пути в мировые порты.

Справка: «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и Пайяхской группы месторождений, которые входят в «Восток Ойл» – крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый «Роснефтью» на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

19 марта 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI