Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Никита Анисимов © Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики

На Конференции работников и обучающихся НИУ ВШЭ, которая проходит на выставке «Россия», ректор Никита Анисимов выступил с презентацией ключевых достижений университета за период с 2019 по 2023 год. Сегодня Вышка — это многопрофильный университет, успешно сочетающий естественно-научные и гуманитарные направления. С более чем 300 программами бакалавриата и магистратуры, из которых 21 реализуется полностью онлайн, ВШЭ демонстрирует внушительный рост численности студентов с 2019 года во всех формах обучения. ВШЭ предоставляет единую образовательную платформу в четырех городах, поддерживая межкампусное взаимодействие. Структура контингента подтверждает способность Вышки совмещать цифровые и гуманитарные компетенции. В университете наиболее востребованным является направление «Компьютерные науки и инженерия» (12 682 обучающихся на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры). На втором месте — «Креативные индустрии» (9328 обучающихся), а «Экономика» (7902 обучающихся) занимает третье место. За последние пять лет количество выпускников ВШЭ увеличилось почти на 50%. В 2023 году число студентов, окончивших программы по компьютерным наукам и инженерии, на 86% превысило число выпускников по экономическим специальностям. Университет высоко ценится среди работодателей и получает высокие оценки за качество подготовки специалистов, особенно в области искусственного интеллекта, занимая первое место по качеству подготовки специалистов по версии «Альянса в сфере ИИ». «У нас работает отлаженная система, при которой каждый студент получает цифровые компетенции. И это большая гордость нашего вуза», — подчеркнул Никита Анисимов.

Стремление к высочайшим стандартам обучения сделало ВШЭ университетом первого выбора среди абитуриентов, в том числе победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. «59% победителей и призеров Всероссийской олимпиады 11-го класса по социально-экономическим и гуманитарным дисциплинам поступают в Высшую школу экономики. Для нас очень приятно и значимо, что ребята доверяют нам и выбирают нас», — сказал Никита Анисимов. Университет выделяется большим количеством иностранных студентов — свыше 5 тысяч учащихся из различных стран мира проходят обучение на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. Переход к крупным междисциплинарным проектам, сохранение уникальных центров компетенций и значительное увеличение объема научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) обозначили новый этап в развитии университета. Объем НИОКР был увеличен более чем в полтора раза, причем более 50% доходов от НИОКР теперь зарабатывается на открытом рынке. По словам Никиты Анисимова, НИУ ВШЭ сегодня работает над крупными проектами для совершенствования системы образования в России и активно участвует в 20 стратегических инициативах Правительства. Это исследование «Делаем науку в России», создание статистики цифровой экономики, налоговый маневр в ИТ-отрасли, концепция технологического развития до 2030 года и многие другие. Помимо этого, Вышка является экспертно-аналитическим центром страны и организует больше десятка социально значимых проекта в более чем 30 российских регионах. Среди этих проектов — разработка стратегий развития университетов, стратегий социально-экономического развития, тарифной и инвестиционной политики в сфере электроэнергетики и коммунального комплекса, разработка рекомендаций по совершенствованию мер демографической политики, комплексных проектов развития территорий, поддержка интеграции вузов ЛНР и ДНР в систему российского образования и другие важные проекты.



Также Вышка в рамках работы экспертно-аналитического центра участвовала в подготовке государственных советов: «Молодежная политика», «Развитие рынка труда», «Цифровая экономика», «Промышленность», «Наука», «Задачи субъектов РФ в здравоохранении», «Поддержка семей с детьми».



Высшая школа экономики работает в нескольких крупных российских городах (в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде) и является лидером по качеству бюджетного и платного приема в этих регионах. В каждом кампусе Вышки на регулярной основе проводятся исследования, которые используются для создания стратегии пространственного развития российских регионов.

Вышка уже несколько лет реализует с десятками региональных вузов (УрФУ, ДВФУ, ТюмГУ, СВФУ, ЮФУ, НГУ и другими) программу двух дипломов. Со студентами работают преподаватели двух вузов — Вышки и вуза-партнера. Во время учебы студенты региональных университетов слушают курсы, работают в проектных командах и участвуют в семинарах вместе со студентами московского кампуса НИУ ВШЭ в том временном графике, который оптимален для обоих регионов.



«Уже более 900 студентов в российских регионах получили высшее образование по стандартам Высшей школы экономики. Сейчас в рамках программы двух дипломом по стандартам Вышки учится 1500 студентов более чем в 10 городах России. Мы оказываем огромное влияние на образовательную среду и повышаем качество высшего образования по всей стране», — подчеркнул Никита Анисимов.



Он добавил, что главная цель Вышки — быть глобальным университетом всей России и не просто активно участвовать в российской повестке, но и создавать ее.



Отдельно ректор рассказал о проекте НИУ ВШЭ «Зеркальные лаборатории». Это исследовательские проекты, которые Вышка реализует с региональными университетами и научными организациями для повышения эффективности в исследовательской и образовательной сферах и развития академического сотрудничества. По словам Никиты Анисимова, за последние несколько лет Вышка создала 30 «Зеркальных лабораторий» с 24 региональными университетами и Сибирским отделением РАН из 21 региона страны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI