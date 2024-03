Психологи научились измерять мечты россиян

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Исследователи из НИУ ВШЭ изучили функции мечты в русском культурном пространстве и пришли к выводу, что конструктивное мечтание помогает людям осознать свой жизненный путь, способствует развитию личности и обретению смысла жизни, повышает психологическое благополучие, а также развивает сбалансированное ощущение времени. Результаты работы опубликованы в журнале «Культурно-историческая психология». Мечта — очень важное личное переживание для человека, но оно не всегда оценивается наукой позитивно. Так, в психологической практике мечта рассматривается как способ ухода от сложной действительности в бесплодные фантазии, педагоги видят в мечтании причину невнимательности и ошибок. Эмпирическое изучение феномена мечты — непростая задача для исследователей. С одной стороны, мечта мимолетна и незначительна, с другой — скрыта от посторонних и связана с личными переживаниями. Исследователи выделяют несколько типов мечтания. Так, гедонистическая мечта связана с желанием получить удовольствие здесь и сейчас. Например, когда за окном пасмурно и промозгло, человек мечтает о том, как поедет к морю. Компенсаторная мечта призвана сократить разрыв между собственными ценностями и реальностью, снизить силу фрустрации. Так, в юности многие мечтают о славе, справедливости, но при этом сомневаются в себе и остро переживают неудачи и несовершенство мира. В мечте-игре человек представляет себе беседу с выдающимися людьми прошлого: писателями, художниками, поэтами. И наконец, конструктивная мечта связана с образом желаемого будущего. Так, мечта о том, чтобы люди не болели и не умирали, может поддерживать человека в желании стать учёным или врачом. Чтобы эмпирически изучить функции конструктивной мечты, группа российских исследователей при участии учёных из НИУ ВШЭ разработала «Опросник конструктивного мечтания» — инструмент, специально адаптированный для русского культурного пространства, который позволяет оценить общий показатель конструктивного мечтания и его характеристики: наличие мечты, поглощенность мечтами, польза мечты и вера в мечту.

Исследование проводилось в форме анонимного онлайн-опроса среди пользователей социальных сетей и психологических веб-сайтов. Всего в опросе приняли участие более 600 человек. Респондентам предлагалось оценить по шкале от 1 до 5, насколько правдивы для них различные утверждения, связанные с мечтой и мечтанием. Например: «Мечтать — пустое и бесполезное занятие», «Мне незачем мечтать: в мире и так много всего интересного», «Если верить в свою мечту, она обязательно сбудется» и др. Также участников спрашивали, как часто они мечтают (много раз в день, раз в неделю, раз в месяц и т.д.) и связаны ли их мечты с прошлым, настоящим или будущим. Результаты опроса подтвердили гипотезу о важной роли конструктивной мечты в регуляции психической деятельности. Конструктивное мечтание связано с большей автономией личности, верой в свои возможности, переживанием осмысленности жизни и аутентичности выборов. Кроме того, конструктивное мечтание коррелирует со сбалансированной временной перспективой и эффективным использованием времени. Человек, мечтающий конструктивно, способен интегрировать важные аспекты прошлого опыта, события настоящего и желаемого будущего, избегая фиксации на каком-то одном временном отрезке. При этом, как показало исследование, для людей, склонных к фатализму и фиксированных на негативном прошлом, характерны, с одной стороны, отсутствие мечты о будущем, веры в осуществимость и полезность мечтания и одновременно уход в фантазии. Ещё один важный результат — выраженность эвдемонических мотивов при конструктивном мечтании, то есть мотивов, связанных с личностным ростом и развитием, преодолением и поиском смысла. Эвдемоническая мотивация противопоставляется в психологии гедонистической, направленной на удовлетворение потребностей и стремление к удовольствиям. Эвдемония, в отличие от гедонии, связана с задачами, требующими напряжения и усилий.

Эти результаты кажутся нам особенно значимыми, поскольку опровергают представление о мечте и мечтании лишь как о механизмах снижения напряжения и эмоциональной разрядки. Полученные данные говорят о том, что мечта и конструктивное мечтание, наоборот, усиливают напряжение, поскольку создают новые сложные задачи для человека.

Конструктивное мечтание направлено на будущее, дарит надежду и придаёт смысл жизни. Эти результаты отражают понимание мечты в русском культурном контексте.

Концепт мечты по-разному проявляется в различных культурах. Само слово «мечта» в английском языке омонимично слову «сон», тогда как в славянских языках этимология восходит к глаголам «мерцать», «сверкать». Мечта в русском языковом поле — это что-то неясное, зыбкое, невозможное и одновременно очень желанное, направленное в будущее. Поэтому при создании русскоязычной методики мы включили в опросник утверждения, отражающие особенности понимания мечты и мечтания в русской языковой среде: представление о пользе мечты и вере в её позитивное влияние на судьбу человека.

Авторы также предполагают, что мечта и конструктивное мечтание могут быть критериями личностной зрелости, что предстоит проверить в ходе дальнейших исследований.

IQ

19 марта

Подпишись на IQ.HSE

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI