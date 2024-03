Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Красноярске прошла 18 Всероссийская Академиада РАН по лыжным гонкам, в которой приняла участие и завоевала четыре медали старший преподаватель кафедры физвоспитания Ольга Черная.

В личном зачете она победила на дистанции 5 км коньковым стилем и заняла вторые места в гонке на 5 км классическим стилем и в эстафете 4х5 км в составе сборной команды Академгородка. По сумме двух дней она стала абсолютным чемпионом Академиады в личном зачете.

Поздравляем Ольгу с ярким выступлением и желаем дальнейших побед!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI