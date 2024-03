Погода не помеха, когда Масленица у Политеха!

Source: MIL-OSI Russian Language News

После трёхлетнего перерыва Масленица вернулась в парк Политехнического университета. Жители Калининского района успели соскучиться по шумным и весёлым гуляниям в университетском кампусе и с удовольствием откликнулись на предложение проводить зиму в компании с артистами, студентами, руководством вуза и администрации района.

Вернулся и символ Масленицы в Политехническом — трёхметровая кукла Глаша, изготовленная студентами и сотрудниками Фаблаб Политеха. Она встречала посетителей на входе в кампус.

А за воротами начиналось яркое театрализованное представление, конкурсы, народные забавы для детей и взрослых. Глава администрации Калининского района Сергей Петриченко и ректор СПбПУ Андрей Рудской приветствовали гостей, поздравили с праздником и попросили прощения — ведь было Прощёное воскресенье.

Публику развлекали вокальный ансамбль «Красно солнышко», жонглёр Александр Поляков, ансамбль танца «Петербургский сувенир им. А. Саломатова», фольк-шоу «Кураж ФМ», дуэт аккордеонистов Сергея Альгина и Ярослава Смирнова, вокалистки Юлия Черняновская, Тамара Доспулова, Ольга Васильева, народный ансамбль «Северная столица», фольклорный коллектив «Багряница».

Кульминацией праздника стало сожжение соломенной куклы Масленицы — символа ухода зимы и наступления весны. Правда, зима на это ответила усилением ветра и понижением температуры воздуха, но, надеемся, ненадолго.

Одновременно с праздником на Политехнической веселье царило в Студенческом городке на Лесной, где Масленица проводится с 2021 года. Ребята, проживающие в общежитиях, собрались на традиционные гуляния, организованные Студенческим клубом и Студсоветом общежитий СПбПУ.

Чтобы заработать блин-тикеты и потратить их в уличной кухне, нужно было пройти специальные станции ПРОФа, YesLab’a, Адаптеров и КВН. Финал состязаний 15 студенческих команд прошел в «Блинодельне»: из блинов и фруктов политехники создавали креативные композиции — от кукол Масленицы до почти инженерных конструкций.

Проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, руководитель Дирекции культурных программ и молодёжного творчества Борис Кондин и директор Студенческого городка Вячеслав Ольшевский поздравили студентов с праздником и вручили грамоты победителям состязаний «Масленица на Лесной». Главный приз выиграла команда общежития № 6, на втором месте — студенты общежития № 14А, на третьем — команда общежития № 14Ц.

Масленичные артисты — вокалисты PolyVox, участники PolyDance, победительницы «Звезды Политеха» и диджеи студии GATE растопили весну в сердцах гостей и прогнали зиму окончательно.

В этот день политехники съели почти пять тысяч блинов, выпили 80 литров чая, но, главное, весело провели время в кругу друзей. Чучело Масленицы горело долго, а чем лучше и ярче оно горит, тем быстрее наступит весна!

