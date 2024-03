Открыт приём работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления приглашает принять участие в Конкурсе молодых международников СНГ имени А.А. Громыко.

Конкурс проводится уже шесть лет. За это время в нём успело поучаствовать более 2000 человек из 365 городов десятка разных стран.

В конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники учреждений высшего образования, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций, дипломаты из государств-участников СНГ не старше 40 лет.

Конкурс является междисциплинарным. К участию принимаются работы, раскрывающие заявленную тематику в области политологии, экономики, социологии, истории, права, философии.

Участие в конкурсе возможно в рамках следующих номинаций:

Основная номинация – научные статьи аспирантов, ученых, преподавателей, аналитиков и дипломатов не старше 40 лет по состоянию на 1 августа 2024 года.

Дебютная номинация – научные статьи студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2024 года.

Номинация «Конкурс эссе» – публицистические эссе студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2024 года.

Также жюри вправе устанавливать дополнительные специальные номинации.

Призы:

Статьи победителей конкурса в основной номинации будут опубликованы в ведущих научных журналах (в т.ч. входящих в перечень ВАК).

Работы всех финалистов конкурса будут опубликованы в научном сборнике статей.

Не менее 50 финалистов получат грант на участие в Форуме финалистов в Москве в июле 2024 г. для презентации своих работ, участия в уникальных мастер-классах и насыщенной культурной программе.

Победители в основной номинации получат ценные призы – ноутбук, планшет или смартфон. В дебютной номинации – умные часы, фитнес-браслет или внешний жесткий диск. Также предусмотрены призы в специальных номинациях по решению жюри.

По результатам дебатов, в ходе которых будет проходить защита работ на Форуме финалистов конкурса, Жюри может предоставить победителям:

Грант на научно-исследовательский проект, издание монографии или участие в конференции в России.

Грант на повышение квалификации в ведущих вузах России, включая МГИМО.

Рекомендательное письмо для стажировки в Евразийской экономической комиссии, МГИМО.

Для участия в конкурсе необходимо до 13 мая 2024 г. включительно подать заявку через электронную форму на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org, содержащую анкету участника и конкурсную работу. Всю подробную информацию можно узнать на том же сайте.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, МГИМО МИД России, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Евразийской экономической комиссии, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

