Новосибирский госуниверситет представил свои разработки в области искусственного интеллекта членам Правительства РФ и посетителям выставки «Россия»

«Неделя искусственного интеллекта», основным организатором которой выступил Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ, проходила в рамках экспозиции Новосибирской области на выставке «Россия» (ВДНХ) с 13 по 17 марта 2024 года. Вместе с компаниями-партнерами сотрудники центра представили шесть решений в сфере ИИ, относящиеся к тематике «Умный город».

В их числе — программное обеспечение для голосового управления роботом-собакой, полицейский БПЛА с интеллектуальной навигацией, способный самостоятельно патрулировать заданную территорию и фиксировать правонарушения, программно-аппаратный комплекс «Окулист Игорь», проверяющий зрение человека по нескольким параметрам, газоанализатор HEALTHMONITOR, который по выдоху проводит быстрое тестирование на различные заболевания, ряд проектов по «зеленой энергетике» (робот, отвечающий на вопросы по экологии, и система заправок для будущих беспилотных электромобилей), а также цифровой двойник предприятий.

Две медицинские разработки особенно заинтересовали посетивших экспозицию центра членов Правительства РФ — министра экономического развития Максима Решетникова и министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

— Программно-аппаратный комплекс «Окулист Игорь», разработанный нами совместно с МНТК «Микрохирургия глаза», недорогое компактное устройство, которое позволяет на ранних стадиях определять, в том числе, у школьников, такие нарушения зрения, как близорукость/дальнозоркость, астигматизм, дефекты сетчатки глаза, что поможет своевременно исправлять эти нарушения, — представил одну из новосибирских разработок гостям и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ Александр Люлько.

Компетенции университета в области ИИ вызвали интерес не только у представителей власти, в рамках «Недели искусственного интеллекта» было подписано соглашение о сотрудничестве между НГУ и кластером высокотехнологичных предприятий «Креономика», экспозицию посетили тысячи гостей выставки «Россия».

— Наша экспозиция стала важной частью большой программы популяризации технологий искусственного интеллекта на ВДНХ, в которой участвовало 12 исследовательских центров, каждый представлял свои разработки в этой области. Мы, помимо готовых решений и технологий, рассказали о концепции нового университетского кампуса как демонстрационного полигона технологий smart city, и это также вызвало большой интерес, — подвел итоги «Недели» Александр Люлько.

