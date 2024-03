На стыке инженерии и биотехнологий: учёные Политеха и Университета Зенджан получили грант

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Осенью 2023 года РНФ совместно с Национальным научным фондом Ирана (INSF) объявил конкурс грантов на проведение совместных исследований международными коллективами российских и иранских учёных. Всего было подано более 50 заявок, среди них три — из Политехнического университета. По итогам экспертизы со стороны INSF и РНФ, 15 проектов получили финансирование. В числе победителей — проект «Инженерный биобетон для самовосстановления: новая биотехнология в промышленном масштабе», представленный научной группой НТК «Цифровой инжиниринг в гражданском строительстве», руководитель проекта — директор НТК Николай Ватин.

Основная идея проекта заключается в разработке инженерного биобетона для самовосстановления. Это новая биотехнология, которая позволяет стройматериалам самостоятельно восстанавливать повреждения. Для этого в стройматериалы вводятся бактерии, способные формировать кристаллы, которые помогают заживлять микроповреждения.

Проблема актуальна как для Ирана, так и для России. Бетон — самый популярный строительный материал в настоящее время. Повышение его прочности и долговечности имеет значительные выгоды даже при небольшом улучшении этих характеристик.

В команду проекта вошли специалисты по материалам и биотехнологам, что позволяет рассчитывать на успех в решении поставленной задачи. Предполагается сотрудничество с компаниями, которые производят и разрабатывают новые строительные материалы, а также с организациями, имеющими компетенции в высокотехнологичных разделах биотехнологии, включая генную инженерию.

Партнёром проекта стал Университет Зенджан (Иран). Одним из ключевых направлений исследований является поиск живых микроорганизмов в образцах строительных материалов из древних построек, так что работа на территории Ирана будет перспективной. Большую пользу принесут и иранские коллеги, которые имеют большой опыт исследований «народной технологии» необожженного кирпича.

В зависимости от полученных результатов работы учёные определят основные пути внедрения исследований в реальный сектор отечественной экономики.

