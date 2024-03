Source: MIL-OSI Russian Language News

18 марта 2024 года в Государственном университете управления прошёл круглый стол на тему «V свобода в ЕАЭС: пути формирования общего научного и образовательного пространства Евразийского экономического союза».

Заседание открыл ректор ГУУ Владимир Строев, отметивший, что круглый стол проходит в знаменательный день, сразу после окончания выборов Президента Российской Федерации, результаты которых показали полную поддержку гражданами действующего главы государства Владимира Путина. Также Владимир Витальевич заметил, что в связи с деятельностью Евразийского сетевого университета на площадке ГУУ регулярно обсуждаются вопросы создания общего научного и образовательного пространства Евразийского экономического союза.

Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в начале своей речи сослался на слова Владимира Путина о необходимости реализации научно-технического потенциала России в рамках ЕАЭС, для чего, в числе прочего, важно заботиться об обеспечении пятой свободы – свободы знания. Сергей Юрьевич сказал, что на этом пути ещё много предстоит сделать, так как правовая база пока не предполагает такой общности. Но движение в этом направлении уже началось с управленческого образования, которое реализуется в ГУУ. На данный момент определены шесть основных направлений научно-технического сотрудничества стран ЕАЭС и подписана рамочная документация, но это только начало работы, необходим конкретный инструментарий. Одним из его элементов можно назвать конкурс совместных высокотехнологичных и гуманитарных проектов «Символы евразийской интеграции». Немалым значением обладает и работа Евразийского сетевого университета, который за полтора года своей деятельности, кроме всего прочего, выпустил учебник за авторством около сони специалистов, и на его основе подготовил образовательную программу. Сергей Юрьевич поблагодарил всех участников консорциума ЕСУ за работу.

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов выразил согласие с Сергеем Глазьевым, что Евразийский сетевой университет – это тот инструмент, который поможет регулировать образовательную деятельность в ЕАЭС. Он обратился к Владимиру Строеву и руководителям других вузов ЕСУ с просьбой расширять магистерские программы, а Россотрудничество со своей стороны готово участвовать в администрировании квоты на обучение иностранных граждан. «Чем больше специалисты будут общаться между собой, тем лучше для развития евразийской науки. Наше Федеральное агентство готово предоставлять площадки своих центров в странах СНГ для научных и образовательных проектов», – заявил Павел Шевцов.

Директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова сообщила, что, хотя сотрудничество в сфере образования договором ЕАЭС не предусмотрено, но недавно в него были внесены поправки, которые продвигают работу по этому направлению. Возглавляемый ей департамент работает над вопросом взаимного признания учёных званий, ведёт перечень наиболее востребованных профессий, осуществляет анализ систем профессионального образования, которые, несмотря на существенные различия между собой, в целом соответствуют мировым стандартам. «Учитывая то как активно продвигается сегодня вопрос экономики знаний, надеюсь, что все новые аспекты договорённостей между странами ЕАЭС будут зафиксированы в соответствующих документах», – закончила Алтынай Сейтбековна.

Начальник отдела Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Алексей Пойда напомнил, что за последнее время проведено достаточно много крупных мероприятий, направленных на укрепление межгосударственных связей в сфере образования. Он подчеркнул, что совместная подготовка кадров – это важная часть сотрудничества стран ЕАЭС, не менее важная, чем академические изыскания. В Минобре убеждены, что повестка круглого стола соответствует интересам всех его участников.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов указал на острую потребность в кадрах, которая сложилась в последнее время, и предупредил, что она будет только увеличиваться. От современных работников производства, помимо знаний и компетенций требуется психологическая и физическая устойчивость, понимание экономической культуры и политической повестки. Если у кадров нет общего понимания жизни и единого языка коммуникации, то качество проектов будет страдать. «Капитализация компаний зависит от человеческого капитала», – заявил спикер. Он вынужден был признать, что современная молодёжь не проявляет большого рвения к рабочим профессиям, что является упущением системы образования прошлых лет. Сегодня эта сфера получила всестороннюю политическую поддержку, успешно работают программы профессионалитета, но этого пока мало. Вениамин Каганов сообщил, что в октябре прошлого года в Бишкеке было подписано соглашение о создании консорциума «Евразийская профессиональная школа» между Кыргызским экономическим университетом, Ошским государственным университетом и Открытым гуманитарным институтом. На пост председателя Координационного совета консорциума был выдвинут сам спикер. ЕПШ во многом следует по пути Евразийского сетевого университета, она собирается продвигать русский язык как международный, анализировать кадровую политику стран ЕАЭС и стараться переходить от разовых проектов к системному сотрудничеству вузов разных стран континента.

Владимир Строев по достоинству оценил инициативу создания такого консорциума и выразил надежду на сотрудничество с ЕСУ.

Советник ректора по международному сотрудничеству Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова, активная участница рабочих групп ЕСУ Татьяна Балабанова заявила, что образование – основной столп любого сообщества и государства, поэтому пятая свобода является очень важной темой для ЕАЭС. Процесс, запущенный в Бишкеке, способствует стабилизации весьма шаткой ситуации в современном мире.

Второй частью повестки дня стало торжественное открытие программы повышения квалификации «Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование: теоретические основы и практика ЕАЭС» с участием Сергея Глазьева, Владимира Строева и проректора ГУУ Дмитрия Брюханова. Программа будет осуществляться в рамках деятельности консорциума «Евразийский сетевой университет».

В заключении программы круглого стола представители вузов – членов Евразийского сетевого университета выступили с тематическими докладами.

