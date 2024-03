Наши хоккеисты вышли в плей-офф Студенческой хоккейной лиги Москвы и МО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Хоккейная команда Государственного университета управления с лидирующих позиций вышла в плей-офф Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

17 марта наши парни провели свою крайнюю игру регулярного чемпионата СХЛ МО сезона 2023/2024, встретившись со сборной РГСУ.

Победная серия ХК ГУУ оказалась прервана, но по результатам всех матчей парни все еще на первом месте турнирной таблицы. Однако одна игра осталась у сборной МГУ, которая в случае победы подвинет наших ребят на второе место.

Впереди финальная часть открытого чемпионата СХЛ МО, а именно серия игр плейй-офф между сборными Москвы и Подмосковья, которую ХК ГУУ начнет с лидерских позиций.

Шансы на победу есть, так что готовимся поддерживать наших парней в новых играх!

