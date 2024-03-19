Марат Хуснуллин провёл заседание наблюдательного совета «Единого заказчика»

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Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание наблюдательного совета публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», где подвели итоги работы в 2023 году и обсудили задачи на 2024 год.
«В феврале компании исполнилось три года. За этот небольшой период “Единым заказчиком„ завершено строительство 51 социально значимого объекта в 22 регионах нашей страны в рамках комплексной госпрограммы “Строительство„. Сейчас в работе компании находится ещё порядка 150 объектов в 36 субъектах. Кроме того, в новых регионах России ведётся восстановление и строительство более 4 тыс. жилых, социальных и административных объектов», – рассказал вице-премьер.
Генеральный директор «Единого заказчика» Карен Оганесян рассказал о работе компании, отметив эффективное управление со стороны наблюдательного совета. «“Единый заказчик„ за три года завершил строительство и реконструкцию нескольких знаковых объектов, таких как музей-заповедник в Рязани, музей космонавтики в Калуге, Федеральный детский реабилитационный центр в Калуге, Институт научной информации по общественным наукам РАН в Москве и других. Кроме того, компания осуществляет контроль за реализацией строительства студенческих кампусов», – сообщил он.
В 2023 году компания приняла для реализации ещё несколько социально значимых проектов, это объекты Пушкинского музея, парк Гагарина в Саратове, здание Московского государственного университета, здание Российской академии наук, учебный корпус Московского архитектурного института.
«Активно ведутся работы в новых регионах. Завершены строительство и восстановление более 1,7 тыс. объектов», – отметил Карен Оганесян.
Завершая заседание наблюдательного совета, Марат Хуснуллин поблагодарил руководство и коллектив «Единого заказчика». «Прошёл трёхлетний период становления компании. Проделана большая работа. Считаю колоссальным вклад компании в восстановление новых регионов: тысячи людей в короткие сроки были обеспечены жильём, социальными объектами», – подчеркнул вице-премьер.
Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» создана в феврале 2021 года. Она осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского назначения.
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