Марат Хуснуллин: В Мариуполе приступили к восстановлению корпусов техникума транспорта и промышленных технологий

Мариупольский техникум транспорта и промышленных технологий станет ещё одним учебным заведением в новых регионах, которое после комплексного ремонта образовательной инфраструктуры сможет обеспечить комфортные условия для обучения 640 студентов. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Техникум рассчитан на обучение крайне востребованных сейчас специалистов для строительной отрасли, наземного транспорта, тепло- и электроэнергетики, металлургии и машиностроения, сферы сервиса и туризма. К тому же здесь налажена работа по переподготовке работников предприятий и незанятого населения, что особенно актуально в период активного восстановления города и региона. Образовательный процесс выстроен хорошо, а вот инфраструктуру техникума на территории более трёх гектаров предстоит привести в порядок: кроме ремонта учебных корпусов, оборудуем спортивные зоны не только для занятий студентов, но и для развития спортивного образа жизни среди молодёжи, проживающей неподалёку», – отметил зампред Правительства.

Марат Хуснуллин уточнил, что в настоящее время строители выполняют на объекте демонтажные работы и устанавливают башенные краны. В корпусах будут созданы мастерские и лаборатории, оснащённые современным оборудованием для приоритетных направлений подготовки, в том числе по технической эксплуатации подъёмно-транспортных и дорожно-строительных машин. Полностью завершить восстановление корпусов Мариупольского техникума транспорта и промышленных технологий планируется до конца года.

Работы на объекте ведутся под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

«В техникуме восстановят учебный корпус и корпус мастерских, спортзал, столовую и актовый зал на 250 посадочных мест, а также общежитие для 180 студентов. В частности, в корпусах строителям предстоит устранить конструктивные повреждения зданий, отремонтировать кровлю, окна и инженерные коммуникации, благоустроить территорию», – прокомментировал генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

