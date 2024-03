Команда НГУ успешно выступила в студенческих соревнованиях по легкой атлетике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во Дворце спорта НГТУ прошел Кубок высших учебных заведений Новосибирской области по легкой атлетике, где наши спортсмены показали отличные результаты.

Среди девушек в личном зачете первые места заняли: Яна Степанчук (ФЕН) в беге на 50 м с результатом 6.91 и Татьяна Нефедова (ГИ), пробежавшая дистанцию 3000 м за 10.48.17. А на дистанции 800 м второе и третье место заняли Анастасия Осьмушкина (ИМПЗ) и Ольга Трофимова (ММФ).

Также наши студентки Софья Экшарова, Анастасия Осьмушкина (ИМПЗ), Елизавета Золотарева (ГГФ) и Яна Степанчук (ФЕН) выиграли эстафету 4х400 м.

В личном зачете среди юношей серебряную медаль завоевал Никита Босак (ММФ) на дистанции 1500 м, и три бронзовые медали – Илья Матеюк (ФИТ) в беге на 200 м, Даниил Касьянов (ФФ) на дистанции 800 м и Никита Кошелев (ИИР) в беге на 1500 м.

В эстафете 4х400 м на пьедестал поднялись сразу две наши команды. Первыми стали: Андрей Биркин (ЭФ), Егор Девятых (ММФ), Илья Матеюк (ФИТ) и Даниил Касьянов (ФФ). На втором месте:

Азнаур Именов (ИМПЗ), Александр Маханов (ГГФ), Ростислав Загитов (ММФ) и Мирон Гаськов (ФИТ).

Поздравляем победителей и призеров с медалями соревнований! Благодарим преподавателей КафФВ Максима Мальцева и Антона Мамекова за прекрасную подготовку команды! Желаем успехов в летнем сезоне всей сборной НГУ по легкой атлетике!

