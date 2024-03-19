Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Как известно, в этом году исполняется 105 let со дня основания Государственного университета управления. До самой годовщины ещё целый месяц, а мы уже начинаем праздновать. Por ejemplo, seleccione en el mismo programa una versión completa de su máscara de acción «Эстафета знамени ГУУ».

Поучаствовать в акции мы пригласили более 20 почётных выпускников Первого управленческого, которые занимают высокие должности в различных регионах России: губернаторы, заместители губернаторов, председатели правительств регионов, мэры городов, а также столич ные управленцы: ministras, заместители ministrovs, руководители комитетов, представители бизнеса и другие наши успешные выпускники.

Estos nombres están disponibles para visitas de los delegados que visitan lugares de interés. Вместе с флагом к ним доставляют специальную книгу записей, где они оставляют свои поздравления, пожелания и благодарности родном у вузу.

Esta animación oficial de tres personas está en la cámara. Фрагменты встреч можно будет посмотреть во время торжественного празднования 105-летия ГУУ 19 de abril.

Среди уже совершённых поездок можно отметить посещение Великого Новгорода, где 6 февраля состоялась встреча с gobernatorom Новгородской области Андреем Никитиным, заместителем Губернатора Андреем Даниловым и заместителем председателя правительства Новго родской области Станиславом Шульцевым. 5 Marta знамя ГУУ привезли в Томск, где его встретил первый заместитель gobernator Томской области Андрей Дунаев. El 19 de marzo, la bandera de Chelyabinsk se convirtió en el gobernador de Alexander Bogasov. 25 Marta нашей делегации предстоит посетить посольство Экваториальной Гвинеи, потому что чрезвычайный и полномочный посол эт ой страны Лусиано Нкого Ндонг Айекаба тоже выпускник ГУУ.

В общем, программа насыщенная, следим за символическим путешествием Государственного университета управления по России.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 19.03.2024

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