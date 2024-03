Дмитрий Григоренко: Скорость реакции на запросы граждан увеличивается

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Григоренко выступил на стратегической сессии «Проектная деятельность: ещё проще, быстрее, эффективнее»

Правительство совершенствует систему управления национальными проектами в связи с масштабом задач, поставленных Президентом в Послании Федеральному Собранию до 2030 года. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в рамках стратегической сессии «Проектная деятельность: ещё проще, быстрее, эффективнее».

Он отметил, что одной из ключевых задач является повышение качества работы с запросами граждан. В качестве каналов обратной связи используются социологические опросы населения, обращения также приходят посредством интернет-ресурсов.

В 2023 году был запущен ещё один канал по сбору обратной связи. Это специальные QR-коды, которые расположены на социально значимых объектах, созданных в рамках национальных проектов. С их помощью человек может оставить отзыв о ходе строительства или оценить качество работы объекта и сообщить о возможной проблеме. Например, если строительные работы доставляют дискомфорт горожанам или созданный и уже запущенный объект не соответствует заявленным стандартам.

В среднем решение проблемы, зафиксированной через негативный отзыв, занимает одну неделю. В дальнейшем этот срок планируется сократить, а сам процесс получения обратной связи полностью автоматизировать. Чтобы система самостоятельно определяла ряд вопросов, требующих внимания, и автоматически оповещала о них ответственных исполнителей.

На сегодняшний день размещено более 5 тыс. QR-кодов. Через них получено свыше 14 тыс. отзывов от граждан о строительстве и работе социально значимых объектов.

Дмитрий Григоренко также напомнил, что действующая система управления позволяет своевременно реагировать на риски нарушения сроков мероприятий в рамках нацпроектов. Для повышения скорости реакции на такие риски коммуникация между проектными офисами на всех уровнях, в том числе региональном, была полностью переведена в цифровой формат.

Системная работа с рисками в рамках нацпроектов стартовала в 2021 году. Тогда время реакции на проблему в среднем составляло не менее 30 дней.

Теперь для того, чтобы устранить риск неисполнения плана при выполнении проекта, требуется 7 дней. В рамках стратегической сессии проектным офисам была поставлена задача по сокращению этого срока вдвое.

«Наша задача в проектной деятельности – это сокращение времени реакции на риски, на решение проблем – на всё. Через обратную связь мы видим, что требования граждан и бизнеса повышаются. Цифровизация приводит нас к тому, что барьеры между государством и гражданином постепенно стираются с точки зрения скорости и качества реакции на запросы», – подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Он также рассказал, что все мероприятия и показатели новых национальных проектов разрабатываются в соответствии с требованиями цифровой системы управления. Они будут иметь контрольные события, единую методику расчёта и определённую единицу измерения.

Вице-премьер сообщил, что в связи с повышением амбициозности нацпроектов и расширением их количества планируется внедрить так называемый чек-лист. Это единый стандарт, которому будут соответствовать все процедуры, выполняемые при реализации мероприятий и достижении показателей проектов.

