Денис Цыпкин назначен генеральным директором Российской национальной библиотеки

Распоряжение от 18 марта 2024 года №638-р

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дениса Цыпкина генеральным директором Российской национальной библиотеки сроком на пять лет.

Денис Цыпкин родился в 1970 году. Окончил Иркутский государственный университет.

С 1991 года работает в Российской национальной библиотеке. До настоящего времени занимал должность директора по особо важным фондам учреждения. Также является членом Санкт-Петербургского отделения Археографической комиссии РАН и сопредседателем Петровского (Национального) общества историков бумаги.

Российская национальная библиотека была основана в 1795 году Екатериной II как первая общедоступная библиотека России. Сейчас она входит в число пяти крупнейших библиотек мира, является второй в России по объёму библиотечных фондов и имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.

