В СПбГАСУ прошёл городской волейбольный турнир среди студенческих отрядов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники турнира

На базе СПбГАСУ 17 марта состоялся финал городского турнира по волейболу среди студенческих отрядов. Это одна из самых массовых дисциплин на олимпиаде отрядного движения Северной столицы.

От нашего университета участие в соревнованиях приняли четыре команды, представлявшие студенческий строительный отряд «Пятница», студенческий педагогический отряд «Свобода», студенческий строительный отряд «Кусто» и студенческий археологический отряд «Линь».

Победу на турнире одержал студенческий строительный отряд «Молот» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Второе место у межвузовского круглогодичного студенческого педагогического отряда «Корчагинцы». Третье место занял студенческий строительный отряд «Сковорода» также из Политехнического университета.

«Турнир был очень насыщенным, а финальные игры – яркими и упорными. Волейбол – это не только подвижная игра с мячом, но ещё и интеллектуальное сражение, где нужно продумать стратегию для победы. Спасибо всем командам за подаренные эмоции и волю к победе», – отметила Ирина Нурыева, начальник управления молодёжной политики СПбГАСУ.

