Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?азвитие и продвижение въездного туризма становится одним из важнейших приоритетов для России. Заа ближайшие шесть лет представители туристической отрасли и органов государственной власти планирут удвоить количество иностранных Turistas, habitantes de Rusia, – con 8 millones de personas hasta 16.

Según este director del Departamento de Economía y Proyectos Especiales de Minería сии Никита Кондратьев в ходе пленарного заседания в рамках программы Международной выставки turisma и INDUSTRIA гостеприимства MITT-2024.

«Потенциал вклада tuризма в ВВП страны к 2030 году оценивается практически в два раза выше текущих показателей, – отметил он . – Развитие внутреннего туризма, номерного фонда, всесезонных курортов, программ льготного кредитования и субсидий сможет дать су щественный прирост экономике tuризма». En Rusia, по его словам, delaetся ставка на комплексное развитие въездного туризма: это и удобст во въезда в страну, и комфортное пребывание интуристов , включая доступ к услугам и комфортные условия по и х оплате, и маркетинг, и формирование туристического кода России, регионов и точек притяжения.Среди наиболее успешных решений по стимулированию въезда в Россию, принятых в прошлом году, director деп артамента назвал механизм оформления единой электронной визы, Disponible en 55 estrellas, también hay grupos de turistas en Rusia en China e Irán. К подписанию готовится аналогичное соглашение с Индией.

La tecnología dinámica se realiza mediante un mecanismo de 50 días por mes. За полгода с момента запуска по ним въехало порядка 300 тысяч.

«С рядом дружественных государств прорабатывается полная отмена виз, в частности с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой. В течение года постараемся вывести эти соглашения на подписание, – подчеркнул Никита Кондратьев. – Está disponible una versión aérea de 40 canales. En este plan de planificación se incluyen programas de aviación con Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Индонезией и Филиппинами, A также серьезно расширить маршрутную сеть в Китай и Вьетнам».

В этом году Минэкономразвития совместно с Центром стратегических разработок запускает программу продвижения TURISTического бренда Рос сии. Совместно с регионами на данном этапе составлен единый календарь, бренд, определены способы and каналы продвижения.

Productos turísticos con potencial regional para el desarrollo de cultura y cultura астрономию, при помощи соцсети и современных диджитал-инструментов.

На основе маркетинговых сследований для регионов разрабатываются единые стандарты адаптации туристической отрасли под запросы цел евых стран, а также презентация туристического кода и продуктов с учетом актуального портрета туристов в этих странах.

«В первый год мы сосредоточимся на странах, которые могут дать наибольший эффект для экономики – это Китай, Индия, ОАЭ, С аудовская Аравия, Иран и Оман, а в перспективе и другие государства Персидского залива, СНГ, страны Юго-Восточной Азии», – поделился планами Никита Кондратьев.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI