В ГУУ прошла открытая лекция Георгия Клейнера

19 марта 2024 года в Государственном университете управления состоялась открытая лекция члена-корреспондента Российской академии наук, доктора экономических наук, профессора Георгия Клейнера «Системное управление в многоуровневой экономике».

Мероприятие, приуроченное к 300-летнему юбилею Российской академии наук и 105-летию Государственного университета управления, открыл проректор ГУУ Дмитрий Брюханов. Он поздравил Георгия Клейнера с высокой правительственной наградой – Орденом Дружбы, а также отметил, что Государственный университет управления давно и плодотворно сотрудничает с Российской академией наук, и пожелал студентам успешного развития на основе синтеза науки и практики.

В начале выступления Георгий Клейнер поздравил присутствующих с победой Владимира Путина на выборах президента РФ и отметил, что страна находится на новом, успешном этапе развития науки, техники, экономики и общества.

Профессор обратил внимание присутствующих на то, что современная экономика – это многоуровневая, многослойная система и управление в ней также носит системный многоуровневый характер. В контексте поставленной президентом задачи построения новой экономики, основанной на саморазвитии, по мнению Георгия Клейнера, важно выстроить такую систему управления единым народнохозяйственным комплексом, которая позволила бы России развиваться самостоятельно и успешно в условиях современных геополитических вызовов.

Член-корреспондент РАН подчеркнул, что российская молодежь может и должна сыграть ключевую роль в построении новой экономики, основанной на изменении соотношения между крупными корпорациями, в том числе государственными, малым и средним бизнесом.

«Наша задача состоит в том, чтобы управление крупными корпорациями осуществлялось в интересах всего народа, выразителем которых является государство», – отметил спикер.

Георгий Клейнер также представил присутствующим молодого ученого, кандидата экономических наук Максима Рыбачука, который рассказал о возможностях развития в науке для современной молодежи и призвал студентов активно включаться в научную деятельность.

