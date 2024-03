Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Делегация ВШЭ представила университет на образовательной выставке Indonesia International Education and Training Expo в Индонезии. Также в столице государства Джакарте была организована серия мероприятий, на которых представители Высшей школы экономики общались с индонезийскими абитуриентами бакалавриата и магистратуры. Столицу Индонезии посетили сотрудники Дирекции по работе с молодежью за рубежом НИУ ВШЭ — Москва и Управления по международным связям НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Ключевым событием стало участие университета в Indonesia International Education and Training Expo — одной из крупнейших в регионе образовательных выставок. Стенд Высшей школы экономики пользовался большим спросом у потенциальных абитуриентов, которые активно интересовались возможностями поступления в российский университет и получения стипендий на обучение.

Александр Деев, директор по работе с талантами за рубежом НИУ ВШЭ «Мы впервые после пандемии принимаем участие в образовательной выставке в Индонезии, и, безусловно, стоит отметить, что здесь востребовано и высоко ценится российское образование. Вышке есть что предложить абитуриенту из Юго-Восточной Азии, поэтому университет однозначно должен продолжать работу по укреплению своего присутствия в регионе». В ходе визита представители Высшей школы экономики провели на базе Русского дома в Джакарте очные встречи с абитуриентами и их родителями, а также встретились с выпускниками, которые в разные годы учились в кампусах НИУ ВШЭ. Традиционно абитуриенты рассматривают обучение в Вышке, исходя из репутации вуза и высокой позиции в национальных и международных рейтингах.

Среди более чем 5200 иностранных студентов, которые обучаются в пяти кампусах Высшей школы экономики, есть студенты и из Индонезии. В прошлом году в здании университета на Покровском бульваре в Москве прошел первый фестиваль индонезийской культуры «Гаруда», который был поддержан в том числе посольством Индонезии. Интеграционные мероприятия, студенческие внеучебные активности и многочисленные национальные клубы, действующие в университете, помогают иностранным студентам чувствовать себя частью большой семьи Вышки.

