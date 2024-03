Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область вместе с Губернатором Андреем Травниковым посетил строительную площадку кампуса мирового уровня НГУ, который возводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Общая площадь строительства составляет свыше 78 тыс. кв. м.

Кампус в Новосибирске возводится в две очереди. Среди объектов первой очереди, общая площадь которых составляет 38 тыс. кв. м., — новый учебный корпус Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ НГУ), досуговый центр и комплекс общежитий на 690 мест. По ним уже завершены кровельные работы, работы по устройству внутренних стен, монтажу лифтового оборудования, устройству наружных инженерных сетей, обеспечен тепловой контур зданий. В настоящее время ведутся отделочные работы в подземной и надземной частях зданий, работы по монтажу внутренних инженерных сетей, фасадов, осуществляются работы по сборке мебели, а также благоустройству территории.

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ, прокомментировал:

— Первая очередь кампуса Новосибирского госуниверситета по факту готова. Это заметный шаг вперёд в создании более комфортных условий не только для проживания, но и для обучения и проведения исследований. Это действительно интегрированная среда и для студентов, и для школьников. Новосибирский госуниверситет исторически формировался так, чтобы обеспечить бесшовный переход от одной ступени обучения к другой. И нам удалось при строительстве кампуса эту идею не только сохранить, но и развить на новом уровне. Создание нового кампуса будет способствовать повышению качества и школьного, и высшего образования. Новосибирский госуниверситет может стать методическим центром для всей страны, поскольку здесь накоплен уникальный опыт создания передовой образовательной и исследовательской инфраструктуры, а теперь и ее эксплуатации.

Андрей Травников подчеркнул, что новый кампус решает стратегические задачи не только для университета:

— Изначально закладывали в этот проект концепцию открытости, это — кампус Академгородка. Да, безусловно, это учебное заведение со своими правилами и ограничениями, но во многие составляющие доступ будет открыт. Например, новый планетарий, который здесь появится, будет открыт для всех желающих. Вкупе с другими социальными проектами, которые уже реализованы и реализуются в Академгородке — новый корпус 130 лицея, новое здание 3-й гимназии, строящаяся музыкальная школа, новое здание детской киностудии «Поиск» – всё это создаёт дополнительные возможности для развития детей, для появления будущего поколения новосибирских исследователей, которыми мы так гордимся.

Планировка учебного корпуса СУНЦ НГУ позволит разместить лаборатории, учебные классы и оборудованные сверхмощной вентиляцией практикумы по биологии, физике и химии. В современном здании будут созданы условия для 625 одаренных школьников (сейчас в СУНЦ НГУ обучается 550 школьников), для модернизации учебного процесса и интеграции его в проектную и научную деятельности. Кроме того, будет оборудована рекреационная зона с киноклубами и кафе.

Досуговый корпус спроектирован на основе проанализированного опыта российских и зарубежных коллег и включает современный модульный актовый зал, библиотечный комплекс, кафетерий, спортивные залы, класс искусств и музей. Также в центре появится планетарий, который смогут посещать школьники со всего региона. Вуз готовится эффективно эксплуатировать новые здания и будущим летом намерен организовать в досуговом центре концерты для детей.

Комплекс общежитий будет состоять из двух блоков — на 435 и 255 мест. В зданиях оборудуют комфортное жилье, коворкинги, хозяйственно-бытовые помещения. Уже в августе этого года в общежития начнут заселяться студенты.

Михаил Федорук, ректор НГУ, в ходе встречи с министром сделал особый акцент на интегрирующей роли университета в научно-технологическом развитии Новосибирского научного центра:

— Строящийся кампус мирового уровня позволит создать современную инфраструктуру, в том числе и для развития перспективных научных направлений, среди которых искусственный интеллект и обработка больших данных, биотехнологии, синхротронно-нейтронные исследования, фотоника и сенсорика, цифровая медицина, а также новые функциональные материалы и космическое приборостроение. Мы будем дальше укреплять сотрудничество университета как с нашими традиционными партнерами — научно-исследовательскими институтами, так и с компаниями реального сектора, решая актуальные задачи индустрий.

Параллельно идет строительство объектов второй очереди, к которым относятся корпус поточных аудиторий (его строительная готовность составляет 35%), учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ (12,7%), научно-исследовательский центр (9,5%). Площадь зданий второй очереди составит более 40 тыс. кв. м. Строительство объектов второй очереди позволит увеличить учебные площади на 25 %, в частности, корпус поточных аудиторий, рассчитанный на 1700 студентов, создаст современную инфраструктуру не только для образовательной, но и проектной деятельности студентов.

Сейчас в университете обучается 8,6 тыс. студентов, в том числе 1,7 тыс. иностранцев. После ввода масштабного проекта в эксплуатацию планируется, что число студентов увеличится максимум на 20 % — до 12 тыс., в том числе до 3 тыс. обучающихся из-за рубежа.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI