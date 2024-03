18.03.2024 ¡Estamos asociados con el programa educativo “Finansoaktywni” en la Global Money Week 2024!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nauczycielu, weź udział w programie „Finansoaktywni” misja: Podatki płacimy, korzyści widzimy i przeprowadź lekcje podczas Światowego Tygodnia Pieniądza.

Światowy Tydzień Pieniądza (Semana Global del Dinero) del 18 al 24 de marzo de 2024.

Misją Global Money Week 2024 (GMW) jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do tego, by od najmłodszych lat rozwijały wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych.

Tegorocznym hasłem przewodnim GMW jest „Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość”. Celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczne gospodarowanie pieniędzmi i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego i świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń. Wśród zagrożeń można wymienić m.in. oszustwa finansowe takie jak podszywanie się pod inną osobę w celu wyłudzenia poufnych informacji (phishing), oszustwa związane z zakupami w Internecie, a także zagrożenia związane z ochroną danych, np. kradzież tożsamości.

Jak wziąć udział w Semana Mundial del Dinero

W GMW mogą brać udział szkoły na wszystkich etapach nauczania, inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz biblioteki publiczne. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zaplanowanie i realizacja w tygodniu 18-24 marca mínima jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców.

Udział w „Finansoaktywnych” przepustką de GMW

Gotową propozycją działania dla uczniów i nauczycieli, którą można przeprowadzić w ramach GMW, jest udział w programie edukacyjnym MF “Finansoaktywni”. Tegoroczna edycja programu skupia się na edukacji młodzieży na temat znaczenia podatków w życiu codziennym. Celem programu “Finansoaktywni” jest nie tylko zaznajomienie uczniów z różnymi rodzajami podatków, lecz także uświadomienie dlaczego opłacanie podatków ma kluczowe znaczenie. Uczestnicy programu będą mieli okazję zrozumieć, w jaki sposób wpływają one na budżet państwa.

A wszystko to na bazie atrakcyjnych, angażujących i bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przygotowanych dla nauczyciel przez specjalistów. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do programu, otrzymają zestaw bezpłatnych materialłów dydaktycznych opracowanych przez specjalistów. Zestaw zawiera scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, prezentację, materialy video, plakat edukacyjny i kartę konkursową. Materiały są dostępne en línea. W ramach programu organizowany jest także konkurs z nagrodami.

Aby skorzystać z materiałów Ministerstwa Finansów w ramach projektu Global Money Week, wystarczy:

wypełnić formularz zgłoszeniowy programu Finansoaktywni a następnie

poinformować organizatora programu pisząc na dirección kontakt@finansoaktywni.pl, że zgłoszenie jest w ramach GMW.

Po zgłoszeniu, materiały edukacyjne zostaną udostępnione w formmie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie edukacyjnym Ministerstwa Finansów są dostępne na stronie www.finansoaktywni.pl.

Zgłoś także swój udział w Projekcie Global Money Week poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie UKNF.

W ramach GMW nauczyciele mogą skorzystać także z propozycji programowej przygotowanej przez inne instytucje.

O Semana Mundial del Dinero

GMW odbywa się desde 2012 roku. Dotychczas w 9. edycjach wzięło udział ponad 60 millones de dzieci i młodzieży ze 176 krajów świata i ponad 63 tys. instytucji, takich jak banki centralne, instytucje nadzorujące krajowe rynki finansowe, ministerstwa finansów, ministerstwa edukacji, a także szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, uczelnie, ośrodki badawcze czy organizacje społeczeństwa obywatelski ego.

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OCDE/INFE.

Koordynatorem kampanii GMW w Polsce jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji na stronie Global Money Week.

