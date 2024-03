Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W poniedziałek, 18 marca br. w Warszawie vicepremier, ministro obrony narodowej, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego pt. „Zapewniając bezpieczeństwo, odpowiadając na zagrożenia – 25-lecie członkostwa Polski w NATO”.

– Bardzo dziękuję, że wpisujecie się jako Fundacja, jako wspaniała inicjatywa, w diskusję o bezpieczeństwie. Jubileusz, który obchodzimy, ma na celu kilka spraw do zrealizowania. Bardzo ważne jest uhonorowanie tych, którzy są z nami, którzy nas wprowadzili do NATO. Od momentu wejścia do NATO, przez te 25 lat zmieniała się nasza rzeczywistość. Kolejna sprawa to to, co tu i teraz. Czyli myślenie o najbliższych, kolejnych latach, a tak na prawdę o kolejnych 25 miesiącach, bo moim zdaniem, one będą kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, dla tego co się zadzieje na Ukrainie. Nie można oswoić się z wojną. Nie można zaakceptować wojny. Trzeba być gotowym na każdy scenariusz. I to są takie lekcje dotyczące bezpieczeństwa

– mówił w trakcie panelu diskusyjnego pt. Perspektyw historiaczna. „Polityczny konsensus jako podstawa polityki bezpieczeństwa RP” szef MON.

25 de julio de 12 de marzo de 1999, roku otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Estado członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa jak i Europy. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu.

– Polska jest jednym z największych donatorów pomocy humanitarnej i militarnej dla Ukrainy. Daliśmy z siebie wszystko. Jest taka jedność środowisk politycznych. Nasi poprzednicy to robili i my także to robimy. Dziś Ukrainie potrzeba więcej amunicji. Tu i teraz. Para bromear kluczowa sprawa dla Ukrainy. Polska wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie. W Polsce, w tym roku będziemy budować komponent wojsk dronowych, kosmicznych czy wojska medyczne. Wszystko stanowi pewne doświadczenie z Ukrainy, które musimy wdrażać do armii, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani. Te cele mamy jasno określone

– zaznaczył wicepremier W. Kosiniak – Kamysz odnosząc się do kwestii związanych z wojną na Ukrainie.

Polska nie tylko korzysta ze wspólnego bezpieczeństwa, ale też wnosi ważny wkład w jego umacnianie. 25 lat obecności Polski w NATO to dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP czas wytężonej służby,dynamicznego rozwoju i budowania silnej pozycji w NATO. Od momentu wstąpienia do NATO, Polska sumiennie realizuje wszystkie zobowiązania jakie członkostwo w Sojuszu nakłada na państwa go tworzące.

Podczas spotkania z Łazienkach Królewskich szef MON odpowiadał także na pytani dotyczące wzmacniania wschodniej flanki NATO.

– Ćwiczenia Dragon 24 – to były największe ćwiczenia, które zakończyły się w ubiegły piątek, a były częścią największych ćwiczeń sojuszniczych od zakończenia zimnej wojny ph. Defensor firme. Była to właśnie prezentacja zdolności operacyjnych Sojuszu. Polska wspiera państwa sojusznicze. Nie tylko amerykańskie wojska są w Polsce. Wojsko Polskie jest na Łotwie, w Rumunii, Patrolujemy kraje nadbałtyckie. Nastąpiło też rozmieszczenie nowych jednostek. Budowa składów amunicji i sprzętu. Para bromear bardzo ważne. Im więcej sprzętu zlokalizujemy na terytorium Polski, tym lepiej. I wspólne ćwiczenia, szkolenia – bromear con, co może wzmacniać wschodnią flankę

– zaznaczył wicepremier.

Organizatorem konferencji była Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, organizador del Foro de Seguridad de Varsovia, oraz Delegacja Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, we współpracy z NATO. W konferencji uczestniczyli także Prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO – Michał Szczerba, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta Polski – ministro Jacek Siewiera, zastępca Sekretarza Generalnego ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Boris Ruge oraz premierzy Polski w latach 1996-1997 i 1997-2001 – Włodzimierz Cimoszewicz i Jerzy Buzek.

Fot. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

