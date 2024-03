18.03.2024 Ministrowie obrony Polski i Niemiec: łączy nas cel dalszego, wspólnego wspierania Ukrainy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polska i Niemcy biorą odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania w Europie. Od lipca br. nasze grupy bojowe, 2,5 tysiąca żołnierzy polskich, 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckich będzie w gotowości do szybkiego reagowania i rozlokowania. To są siły szybkiego rozmieszczenia wypełniające zadania kompasu strategicznego Unii Europejskie

– powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz po spotkaniu z szefem resortu obrony Niemiec.

18 marca br. w Helenowie, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z Borisem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec.

To jest bardzo dobry sygnał -współpracy, przyjaźni i partnerstwa. Myślenia, co zrobić dziś, by pomóc Ukrainie i działania na rzecz bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwa naszej przyszłości. To fundamentalna sprawa. Nasza współpraca dzisiaj, w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO, jest fundamentem związanym z bezpieczeństwem Europy, fundamentem naszego dorobku demokracji, dorobku cywilizacyjnego, zasad i wartości, gdzie życie jednostki i rządy prawa stanowią podstawę. To fundament, który będziemy rozwijać, będziemy wzmacniać. Rozmawialiśmy o bardzo konkretnych sprawach współpracy pomiędzy naszymi państwami w wymiarze militarnym i w wymiarze politycznym

– mówił po spotkaniu wiceprezes Rady Ministrów.

Przedmiotem rozmów szefów resortów obrony Polski i Niemiec były m.in. kwestie współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, pomocy walczącej Ukrainie oraz współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej. Wśród tematów znalazły się także kwestie związane z inicjatywą wspólnego zakupu przez państwa Unii Europejskiej amunicji na rzecz Ukrainy.

26 marca aktywujemy, jako Polska i Niemcy, koalicję zdolności opancerzonych na rzecz Ukrainy. To jest jedna z najważniejszych koalicji jaka powstała. Jesteśmy jako dwa państwa liderami tego projektu. Zgłosili się już inni nasi partnerzy: Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, którzy deklarują chęć udziału w tej koalicji. Bardzo chciałbym podziękować panu ministrowi za kontrybucję na rzecz Centrum Szkolenia, Edukacji i Treningu NATO – Ukraina w Bydgoszczy. To jest pierwsza, namacalna taka inicjatywa. To jest struktura, która się buduje i zbliża Ukrainę do NATO. Niemcy będą współuczestniczyć w tym projekcie. Dziękuję także za udział żołnierzy Niemiec w ćwiczeniu Dragon 24

– podkreślił wicepremier.

Jak zaznaczył szef polskiego MON, wśród tematów znalazły się także kwestie wzmocnienia współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Trójkąt Weimarski to ważna inicjatywa. Polska będzie gospodarzem spotkania ministrów obrony Trójkąta Weimarskiego. Dzisiejsze nasze spotkanie jest jakby dopełnieniem też przygotowania do spotkania ministrów obrony narodowej, które w pierwszych dnia maja odbędzie się we Wrocławiu. Trening, ćwiczenia i przygotowanie naszych żołnierzy to jest wspólny mianownik, pod którym możemy się podpisać. Przyjaźń polsko – niemiecka, wspólne relacje, szkolenie i treningi oraz obecność wojsk jest najlepszym potwierdzeniem artykułu 5. Im więcej żołnierzy na wschodniej flance, im więcej sprzętu, tym większa pewność użycia

– zaznaczył wicepremier

Cieszę się bardzo na pewną zaufania przyjazną współpracę. To bardzo ważne. Postrzegamy Polskę, jako ekstremalnie bardzo ważnego partnera, przyjaciela. Polska jest centralnym partnerem w polityce bezpieczeństwa i obrony w Europie Środkowowschodniej. To dotyczy wsparcia dla Ukrainy czy koalicji pancernej. Dziękuję za te działania. Mamy wiele dwustronnych projektów. Pracujemy i będziemy dalej pracować nad nimi. Szkolenie, kształcenie, wspólne ćwiczenia i rozwój zdolności. To nasze pola współpracy

– mówił z kolei Boris Pistorius, minister obrony Niemiec.

