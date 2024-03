18.03.2024 Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w Radzie do Spraw Zagranicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w Radzie do Spraw Zagranicznych18.03.2024

Głównymi tematami dzisiejszego spotkania były agresja Rosji wobec Ukrainy oraz kwestie związane z Białorusią. Na marginesie Rady odbyła się także wideokonferencja z Sekretarzem Stanu USA Antonym Blinkenem.

W diskusji na temat agresji Rosji wobec Ministro ucraniano Radosław Sikorski postulował szybkie przyjęcie kolejnego pakietu sankcji sektorowych wobec Rosji oraz rozszerzenie sankcji sektorowych wobec Białorusi, aby uniemożliwić jej udział w obchodzeniu sankcji ros yjskich. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że utworzenie Funduszu Pomocy Ukrainie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju jest niezbędnym krokiem na rzecz dalszego wspierania wysiłków obronnych Ukrainy, a ponadto wspiera budowanie roli UE jako gwaranta bezpiec zeństwa. Ministro wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanego potępienia przebiegu nielegalnych „wyborów” prezydenta Rosji na terytoriach Ukrainy, tymczasowo okupowanych przez Rosję, a także do nieuznawania ich wyników na terytoriach ukraińskich. Odniósł się też do kwestii omijania sankcji UE.

Ministro Sikorski w temacie dotyczącym Białorusi zwrócił uwagę na potrzebę przeciwdziałania fałszywej narracji Mińska na temat stanowiska Zachodu wobec Białorusinów, podkreślając, że sankcje nakładane są jedynie na osoby czy podmioty dopuszczaj ące się represji, nie zaś na całe społeczeństwo. Dodał, że Polska opowiada się za nasileniem przez UE współpracy z przedstawicielami białoruskiej opozycji demokratycznej. Ministro zwrócił uwagę na konieczność wypracowania unijnej strategii wobec Białorusi.

Dyskusja z Sekretarzem Stanu EE.UU. Anthonym Blinkenem dotyczyła kluczowych wyzwań międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście Ukrainy. Ministro Sikorski zaapelował o przyspieszenie prac na rzecz wsparcia wojskowego Ukrainy oraz przypomniał o konieczności przekazania na ten cel aktywów rosyjskich zamrożonych w państwach Zachodu.

Foto: K. Laskowski / MSZ

