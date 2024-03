Четыре проекта НГУ победили в региональном конкурсе грантов РНФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Подведены итоги регионального конкурса грантов Российского научного фонда (РНФ) и Новосибирской области «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». По результатам экспертизы финансирование получат 375 проектов малых научных групп из 40 регионов России. Четыре из них – проекты ученых НГУ. Кроме того, грантовую поддержку эксперты присудили еще 8 проектам институтов СО РАН. Руководителями научных групп, работающих над этими проектами, также являются ученые НГУ, имеющие двойную аффилиацию.

Региональные гранты в размере до 1,5 млн рублей, рассчитанные на два года, выделяются малым научным группам численностью до 4 человек и направлены на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2024 – 2025, 2026 годах. Финансирование проектов осуществляется на паритетной основе – 50% за счет средств РНФ и 50% за счет средств, предоставленных субъектом Российской Федерации.

По итогам конкурса, грантовую поддержку получили проекты ученых Физического факультета НГУ:

1. Влияние концентрации поверхностно активных веществ на характеристики газовых пузырей в газожидкостном потоке в наклонной трубе. Руководитель – старший научный сотрудник кафедры физики Физического факультета и СУНЦ НГУ Максим Воробьев.

2. Разработка комплекса измерительных и метрологических методик дифракционных исследований функциональных материалов на станциях СКИФ. Руководитель – профессор кафедры физических методов исследования твердого тела Физического факультета НГУ Сергей Громилов.

3. Исследование свойств и генерационных характеристик нового нелинейного бариевого кристалла Ba2Ga8GeS16 для создания источников когерентного излучения в среднем ИК диапазоне с высокой энергией в импульсе. Руководитель – заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета НГУ Андрей Бойко.

4. Разработка новых катализаторов получения водорода из возобновляемого сырья (биоэтанол) на основе высокоэнтропийных оксидов со структурой перовскита и флюорита. Руководитель – старший преподаватель кафедры физических методов исследования твердого тела Физического факультета НГУ Юлия Беспалко.

Проекты Институтов СО РАН, руководителями которых являются ученые НГУ:

1. Разработка физических основ ультрафиолетовой лазерной диагностики опухолей головного мозга (Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН). Руководитель – профессор кафедры общей физики Физического факультета НГУ Николай Маслов.

2. Роль оксидов (Rh2O3, PdO, PtO2, Fe2O3, MgO, SiO2 и др.,) в каталитической коррозии Pt, Pd, Rh и их сплавов в процессе высокотемпературного окисления NH3 воздухом (Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук). Руководитель – старший преподаватель кафедры физических методов исследования твердого тела Физического факультета НГУ Алексей Саланов.

3. Н-донорный потенциал спиртов в процессах каталитической переработки хлорорганических соединений (Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук). Руководитель – ассистент кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Николай Нестеров.

4. Разработка высокоэффективного катализатора дегидрирования легких алканов на основе диоксида циркония с помощью метода лазерного испарения (Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук). Руководитель – лаборант-исследователь лаборатории энергосберегающих каталитических процессов Факультета естественных наук НГУ Александр Нашивочников.

5. Гибридные материалы на основе сульфидов и фосфидов молибдена для низкотемпературных литий- и натрийионных аккумуляторов – (Институт неорганической химии им. А.В.Николаева Сибирского отделения Российской академии наук). Руководитель – ассистент кафедры общей химии Факультета естественных наук Анна Ворфоломеева.

6. Pd-катализируемое арилирование неактивированных алкенов как рациональный подход к синтезу новых селективных противоопухолевых агентов (Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН). Руководитель – старший преподаватель кафедры органической химии Факультета естественных наук Сергей Патрушев.

7. Исследование потенциала ДНКаптамеров против DKK1 и склеростина в качестве перспективных таргетных средств для терапии остеопороза на модели in vitro (Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук) Руководитель – старший преподаватель кафедры внутренних болезней Института медицины и психологии НГУ Виктор Омельченко.

8. Использование наилучших доступных технологий в целях сокращения углеродного следа на предприятиях Новосибирской области (Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук). Руководитель – профессор кафедры экономической теории Экономического факультета НГУ Татьяна Тагаева.

Перед запуском конкурсов регионы самостоятельно определили научные и научно-технические направления, по которым требуется проведение исследований. Приоритетную поддержку получили проекты, связанные с созданием новых или усовершенствованием уже применяемых технологий.

Проект научной группы под руководством Сергея Громилова посвящен разработке приставки для точного определения параметров элементарных ячеек монокристаллов на лабораторных приборах и будущих станциях синхротронного излучения СКИФ. Принцип действия приставки основан на оригинальных методиках, ранее разработанных учеными НГУ. Основная их уникальность – возможность использования на стандартных, широко распространенных рентгеновских дифрактометрах без изменения их конструкции, поскольку другие существующие методики обычно требуют особых параметров прибора и источника излучения, а также сложной процедуры обработки данных.

— Создание съемной приставки и ее использование на ярком синхротронном излучении позволит проводить измерения при больших углах дифракции и, по предварительным расчетам, понизить относительную ошибку определения параметров элементарных ячеек монокристаллов до 10-6. Такая точность позволит проводить прецизионные исследования на станциях СКИФ как для исследования функциональных материалов кристаллических фаз, так и для аттестации новых эталонов для решения широкого спектра практических задач, — прокомментировал Сергей Громилов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI