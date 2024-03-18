Финансовые новости: 18.03.2024, 10-15 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги APTK (Аптеки36и6).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

18.03.2024 10:15

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 18.03.2024, 10-15 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до -26.53 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до -0.012 руб.) ценной бумаги APTK (Аптеки36и6).

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