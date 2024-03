Финансовые новости: Информация о действиях ликвидатора НКО «ЭПС» (ООО) (14.03.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центральный банк России – Central Bank of Russia

Банк России направил в правоохранительные органы Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений информацию о действиях ликвидатора НКО «ЭПС» (ООО) (далее — Общество), имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

Лицензия Общества на осуществление банковских операций была аннулирована Банком России 09.04.2021. Ликвидатором общества был назначен Виницковский Александр Михайлович. Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.11.2023 Общество признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Банк России выявил, что при неисполненных обязательствах перед третьими лицами ликвидатор осуществлял операции, имеющие признаки вывода активов Общества.

Кроме того, ликвидатор воспрепятствовал деятельности конкурсного управляющего, уклоняясь от передачи значительной части документов Общества, что усложняет проведение конкурсным управляющим оценки активов Общества и иные мероприятия конкурсного производства.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

