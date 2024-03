Финансовые новости: Инвесторы внесли на брокерские счета в 2023 году 1,25 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Приток новых денег на фондовый рынок перекрыл отток 2022 года, который составил 757 млрд рублей. Портфель активов розничных инвесторов у брокеров за год вырос на 53%, до 9,2 трлн рублей, чему во многом способствовала положительная переоценка активов.

Число уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской Бирже, за год увеличилось на 29% и приблизилось к 30 млн человек. Розничные инвесторы проявляли интерес к российским акциям с высокими дивидендными выплатами и потенциалом роста, а в конце года — к первичным публичным размещениям (IPO). Именно они стали основными покупателями акций на IPO. Кроме того, пользовались спросом биржевые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в денежный рынок и золото. Такие инвестиции рассматривались как защитный актив. Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей брокеров» за 2023 год. Фото на превью: Media Whale Stock / Shutterstock / Fotodom

