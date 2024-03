Финансовые новости: Банк России ожидает охлаждение кредитования в этом году после рекордных показателей 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банковский сектор в IV квартале 2023 года заработал около 0,6 трлн рублей, что на 40% ниже результата III квартала. Снижение вызвано отрицательной валютной переоценкой, сезонным увеличением операционных расходов, а также ростом резервов по корпоративным кредитам.

После высоких показателей прошлого года и слабого 2022 года прибыль сектора по итогам 2024 года может снизиться до уровня 2,3–2,8 трлн рублей на фоне сокращения маржи, возвращения расходов на резервы к средним историческим уровням, а также гораздо меньшего эффекта валютной переоценки. Корпоративное кредитование за квартал увеличилось на 6,2%, а по итогам года показало рекордный рост в 20,1%. В 2024 году ожидается снижение темпов кредитования до 6–11% за счет жестких денежно-кредитных условий, необходимости восстановления буфера ликвидности системно значимых банков после отмены послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности. Розничное кредитование в IV квартале замедлилось: ипотека пока не очень сильно — из-за действия госпрограмм, потребительское кредитование более существенно — за счет макропруденциальных лимитов. За 2023 год ипотека выросла на рекордные 34,5%, а потребительские кредиты — на 15,7%. В 2024 году можно ожидать заметного охлаждения розницы: прирост ипотеки, по прогнозу, составит 7–12% за год, а прирост потребительского кредитования — 3–8%. Корпоративные средства за квартал увеличились на 8,2% за счет притока бюджетных средств и экспортной выручки, а средства населения — на рекордные 10,7% благодаря авансированию в декабре январских пенсий, бюджетным и социальным платежам, а также росту доходов населения. В 2024 году ожидается более умеренная динамика: рост средств организаций — в диапазоне 7–12%, а средств населения — 8–13%. Более подробная информация представлена в ежеквартальном отчете «Банковский сектор» . Фото на превью: Katvic / Shutterstock / Fotodom

