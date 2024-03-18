Финансовые новости: Александр Лунёв назначен руководителем Службы текущего банковского надзора (15.03.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Приказом Председателя Банка России Лунёв Александр Валерьевич с 15 марта 2024 года назначен руководителем Службы текущего банковского надзора.

Александр Лунёв работает в Банке России с 2014 года, занимал различные должности в подразделениях банковского надзора. В период с 2020 по 2023 год он был генеральным директором ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

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