Финансовые новости: Автомобилисты стали чаще страховаться по каско: итоги страхового рынка за 2023 год

Спрос на автокаско в 2023 году увеличился: число полисов, проданных гражданам, выросло более чем на треть. В результате у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было один к восьми.

Увеличению сборов по автокаско способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой. Кроме того, автомобилисты все чаще страховали подержанные машины. В сегменте ОСАГО взносы увеличились на 18,8%, до 324,4 млрд рублей, число договоров — на 3%. В целом страховой рынок в 2023 году вырос на четверть, до 2,3 трлн рублей. Подробнее о ситуации на рынке читайте в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». Фото на превью: Scharfsinn / Shutterstock / Fotodom

