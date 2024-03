Студенты Политеха — финалисты конкурса на лучший проект аэропорта в Ярославле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда студентов Инженерно-строительного института СПбПУ под руководством старшего преподавателя Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Галины Бардиной представили свою работу на финале всероссийского конкурса на лучший эскизный проект аэровокзального комплекса международного аэропорта «Ярославль». Защита прошла в Ярославском государственном техническом университете при участии губернатора региона Михаила Евраева. В итоге проект команды Инженерно-строительного института вошёл в четвёрку лучших.

Конкурс стартовал в декабре прошлого года и прошел в два этапа — архитектурная концепция и эскизный проект. В финале по результатам первого этапа из 34 заявленных концепций участвовало 12 конкурсантов — архитектурные бюро, проектно-строительные компании, частные специалисты и студенты. Команда Инженерно-строительного института — единственная из вузов, соревновалась в конкурсе наравне с опытными архитекторами и проектировщиками.

Техническое задание конкурса предусматривало разработку трёх объектов: здание аэровокзала, грузовой терминал и водный дебаркадер — причал для прогулочных катеров. Над проектом работал авторский коллектив — студенты 4 и 5 курсов специалитета «Строительство уникальных зданий и сооружений»: Артём Гажа, Дмитрий Свириденко, Василий Андреев, Павел Миропольский, Валерия Козодаева, Екатерина Лебедева, Ульяна Попова, Александра Кулакова и Милана Кохужева. А также педагоги ВШПГиДС ИСИ — старший преподаватель Галина Бардина, ассистент Людмила Михайловская и старший преподаватель Екатерина Недвига.

«Хотел поблагодарить молодой коллектив Политеха за такую глубокую проработку. Проект представлен очень достойно. И тот факт, что команда вышла в финал говорит о высоком уровне подготовки и подачи результатов проекта», — прокомментировал итоги конкурса член жюри и генеральный директор компании АО «АЭРОФЬЮЭЛЗ» Юрий Миняйло. Он также выступает инвестором проекта.

«Участие в таком конкурсе — это бесценный опыт, новые знания, навыки командной работы, возможность проверить и оценить свои силы и дополнительный пункт портфолио для наших студентов, — отметила руководитель проекта Галина Бардина. — Инженерно-строительный институт всегда поддерживает инициативы участия в таких мероприятиях как со стороны студентов, так и преподавателей».

