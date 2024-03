Студентка Гуманитарного института НГУ победила на международной конференции в Санкт-Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – С 13 по 15 марта в Санкт-Петербургском государственном университете проходила международная конференция «Медиа в современном мире. Молодые исследователи». Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Каждый из участников, подавших заявку, проходил конкурсный отбор. На первом этапе тезисы проверяла специальная комиссия. Затем у участников, чьи исследования были приняты, появилась возможность защитить свой доклад в одной из 18 секций, которая наиболее подходит их теме.

От Новосибирского государственного университета в конференции приняли участие пять человек. Студентка 4 курса Гуманитарного института НГУ направления «Журналистика» Екатерина Гусельникова победила в секции «Медиатизация истории» и была признана лучшим докладчиком.

— Всего в нашу секцию было отобрано 27 исследований на разные темы, связанные с медиатизацией истории. Было очень интересно поучаствовать в конференции и послушать доклады участников, среди которых выступали в основном магистранты из СПбГУ. Конечно, вдвойне приятнее стать «Лучшим докладчиком секции» и победить среди старших коллег. В этом году я защищаю диплом: рада, что его тема была высоко оценена комиссией и участниками. Хочу поблагодарить своего научного руководителя Лилию Анатольевну Стяжкину за совместную плодотворную работу с 1 курса, — рассказала Екатерина Гусельникова.

В конференции от СПбГУ приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и молодые практики журналистики, рекламы и PR. Это одна из крупнейших конференций, которая проводится при участии факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. По итогам конференции выйдет сборник статей лучших докладчиков секций и финалистов научного конкурса, который индексируется в РИНЦ.

