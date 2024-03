Строительство первых объектов Каспийского кластера в Дагестане начнется в 2025 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Республика Дагестан по итогам 2023 года стала лидером в стране по приросту числа турпоездок, только в гостиницах за прошлый год остановилось более 430 тыс. путешественников. При этом реализация масштабного проекта «Каспийский прибрежный кластер» открывает новые возможности для путешественников и экономики региона, сообщил на совещании по развитию республики министр Максим Решетников.

«Доковидный уровень турпоездок в Дагестане превышен в 2,5 раза по итогам 2023 года, мы видим большой спрос туристов на посещение республики. Сейчас основная задача – воспользоваться волной спроса, чтобы подтянуть инфраструктуру, создать новый номерной фонд, точки притяжения. Поэтому в рамках поручения Президента Дагестан является одним из опорных регионов для реализации федерального проекта «Пять морей». Каспийский прибрежный кластер станет новой точкой роста экономики республики», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Всесезонный курорт «Каспийский прибрежный кластер» создается в Дербентском районе, его реализация пройдет в несколько этапов. В настоящее время ведется проектирование инженерии нового кластера, в скором времени начнется проектирование отелей, ресторанов и парков развлечений. Институт развития Кавказ.РФ и регион планируют начать строительство инженерных сетей и первых объектов в 2025 году. Кластер планируется запустить в 2027 году.

Согласно концепции, которую разработал Кавказ.РФ, предполагается создание 28 гостиниц на 7,2 тыс. номеров, торговых центров, ресторанов, спортивных, развлекательных объектов, парков. В планах субъекта также создать 8 тысяч рабочих мест и привлечь 70 млрд рублей частных инвестиций.

Генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов сообщил, что у проекта есть 17 потенциальных инвесторов, готовых построить крупные отели, центры развлечений и объекты питания.

«Мы приносим на Каспий весь опыт Кавказ.РФ по созданию и развитию горных кластеров Архыз, Эльбрус, Ведучи и Мамисон. Создание инфраструктуры – это база, но параллельно с этим будет идти упаковка и продвижение курорта, отстройка уровня сервиса. Интерес к курорту проявляют лидеры гостиничного рынка, в частности Азимут и Космос групп, поэтому я убежден, что вместе с регионом и бизнесом мы создадим уникальный для всего Северного Кавказа проект», – рассказал на совещании Андрей Юмшанов.

Важной частью нового курорта станет Всероссийский детский центр «Дагестан», где смогут оздоравливаться 1,5 тысячи детей ежегодно.

«Концепция строительства детского центра согласована с правительством Республики Дагестан, а также с Минпросвещения России. Реализация проекта детского центра планируется в три этапа с направлением освоения территории с юга на север вдоль побережья Каспийского моря. Так, предложено в 2025 году осуществить разработку проектно-сметной документации по строительству детского центра на 400 мест. При этом на первом этапе в 2026–2027 гг. предусматривается строительство универсального центра дополнительного образования со столовой, физкультурно-спортивным модулем с бассейном, медицинского блока, жилых корпусов на 400 мест, а также административно-хозяйственных объектов», – сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов.

На встрече также было отмечено, что наращивать номерной фонд в регионе помогает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Например, в рамках программы создания модульных гостиниц в прошлом году уже создано 100 номеров, еще девять проектов на 550 номеров реализуются.

Кроме того, от Дагестана поступили заявки на создание трех отелей почти на 500 номеров в рамках недавно завершившегося отбора по программе льготного кредитования.

Среди других тем встречи – создание современной транспортной инфраструктуры, которая позволит комфортно добираться до курорта. В частности, речь шла о реконструкции ближайшей железнодорожной станции и запуске скоростного шаттла из аэропорта. Для увеличения пропускной способности аэропорта «Махачкала» начался второй этап реконструкции.

