Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постоянный представитель России при Всемирной торговой организации Николай Платонов 18 марта вручил гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале грамоту о принятии Российской Федерацией Соглашения ВТО по рыболовным субсидиям. В ходе встречи постпред заявил, что реализация данного международного документа будет важной составляющей в борьбе с недобросовестными практиками в сфере рыболовства и будет содействовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития.

Соглашение ВТО по рыболовным субсидиям было заключено во исполнение Цели устойчивого развития ООН 14.6* 17 июня 2022 г. в ходе 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации. Соглашение вводит запрет на оказание господдержки незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству, и деятельности в нерегулируемых районах Открытого моря. Также Соглашение разрешает субсидирование промысла запасов, находящихся в состоянии перелова, только при условии реализации мер по управлению водными биологическими ресурсами, которые позволяют восстанавливать такие запасы.

«Реализация положений позволит снизить объемы господдержки со стороны членов ВТО «вредоносных» практик в сфере рыболовства, которые оказывают влияние на конкурентоспособность российских операторов, производителей и экспортеров рыбной продукции на мировом рынке. Кроме того, положения Соглашения могут оказать значительное позитивное влияние на восстановление исчерпанных мировых запасов водных биологических ресурсов», – прокомментировала директор Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития России Екатерина Майорова.

Она уточнила, что меры государственной поддержки российской рыболовецкой отрасли уже в полной мере соответствуют достигнутым договоренностям. Изменений российского законодательства в данной сфере не потребуется.

Россия стала 72 членом ВТО, официально принявшим данный документ. Для вступления Соглашения в силу необходимо его принятие двумя третями членов ВТО (т.е. 110 из 166).

* Запретить некоторые формы субсидий для рыболовства, содействующих созданию чрезмерных промысловых мощностей и перелову, отменить субсидии, содействующие незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, признавая, что надлежащее и эффективное применение особого и дифференцированного режима в отношении развивающихся и наименее развитых стран должно быть частью переговоров по субсидированию рыболовства, которые ведутся в рамках ВТО.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI