«Роснефть» представила обновленный программный комплекс для моделирования технологических процессов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Специалисты уфимского научного института «Роснефти» разработали новую версию наукоёмкого программного комплекса «РН-СИМТЕП». Продукт предназначен для моделирования процессов подготовки, транспортировки и первичной переработки углеводородного сырья. Экономический эффект от внедрения обновленного корпоративного симулятора превысит 1 млрд рублей к 2030 году.

«РН-СИМТЕП» версии 2.0 позволяет проводить расчёты, которые ранее выполнялись с помощью импортных программ. В новой версии цифрового комплекса появилась возможность моделирования основных процессов подготовки газа. Теперь специалисты могут моделировать процессы осушки, удаления сероводорода и диоксида углерода из газовых потоков, рассчитывать необходимое количество реагентов для безопасного режима эксплуатации трубопроводов, анализировать риски образования различных видов осложнений, в том числе солеотложения, гидратообразования и коррозии.

Новый функционал «РН-СИМТЕП» основан на сложных современных математических алгоритмах и методиках моделирования. Новый продукт планируется к выходу на внешний рынок в этом году.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

«Роснефть» – первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое ПО, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Цифровые решения Компании применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Они превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и понятному интерфейсу. Уникальная линейка собственного ПО состоит из 24-х программных продуктов.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

18 марта 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI