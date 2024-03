«Роснефть» объявляет о начале Марафона ИТ-соревнований

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

18 марта стартует регистрация на Академический турнир — первое соревнование ИТ-Марафона «Роснефти» 2024 года.

К участию приглашаются команды аспирантов и студентов старших курсов физико-математических и технических специальностей, а также кандидатов и докторов наук. Командам необходимо будет разработать математические алгоритмы и прототип программного комплекса для интерпретации данных электрического каротажа — одного из самых распространённых геофизических методов исследования скважин. От участников потребуется знание численных методов решения прямых и обратных задач математической физики.

Лучшие результаты соревнования найдут применение в наукоемком программном комплексе «РН-ПЕТРОЛОГ», предназначенном для интерпретации данных геофизических исследований скважин и лабораторных исследований керна. Авторы ТОП-5 решений будут приглашены на финал турнира.

Проведение Академического турнира дает возможность «Роснефти» получить нестандартные решения актуальных производственных задач, а также расширить партнерство с вузами и научными институтами. Для участников – это шанс сделать открытие в интересной для себя сфере, а также стать частью большой профессиональной команды лидера нефтяной отрасли страны.

Призовой фонд Академического турнира составляет 2,6 млн рублей. Помимо трех главных наград предусмотрены специальные номинации за оригинальные идеи, а также для команд, состоящих только из учащихся вузов.

Регистрация проходит на сайте https://events.rn.digital/hack/Academic2024 до 20 мая 2024 года.

Помимо Академического турнира в рамках ИТ-Марафона состоятся также Лига геонавигации и Хакатон для программистов-робототехников. Призеры и победители всех трёх соревнований встретятся на торжественном финале в Москве. Организатором ИТ-Марафона шестой год подряд выступает крупнейший научно-исследовательский и проектный институт «Роснефти» в Уфе.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

18 марта 2024 г.

