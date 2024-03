«Процесс обучения для меня — не картотека проектов, а проживание каждого из них»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики"

Наличие свободного времени. Возможность совмещать обучение с личными проектами, общением с близкими и путешествиями: за это период мне удалось посетить Таиланд, Казахстан и Грузию.

Сотрудничество с разными людьми. Виртуальная среда позволяет общаться не только с преподавателями и однокурсниками из разных стран, но и с другими представителями моей профессии.

​​​​​​​ Ответственность и самодисциплина. Планирование работы и расписания, соблюдение графика дедлайнов — всё это становится вашими обязанностями.

​​​​​​​ Мобильность. Доступность получения образования в любой точке мира и гибкость графика, позволяющего учиться в удобное время, не привязываясь к определённому месту.

​​​​​​​ ​​​​​​​Взаимоотношения и общение. Человек, коммуницирующий с людьми в рамках онлайн-пространства, может выйти на новый уровень понимания межличностных отношений.

