Правительство направит финансирование на лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом С

В рамках поручения Президента в ближайшие три года на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С будет дополнительно направляться по 4,5 млрд рублей ежегодно. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью федерального финансирования будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. «С учётом вложений самих регионов общий объём средств на такие цели в течение трёх лет составит порядка 18 млрд рублей», – отметил Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 18 марта.

В результате такими лекарствами будет обеспечено более 75,8 тысячи человек, добавил Председатель Правительства.

В феврале Правительство утвердило распоряжение о направлении дополнительно 3,3 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для больных гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Также в феврале было подписано распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в регионы лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, проработав вопросы об определении дополнительных источников их финансирования, Правительству поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021 году и заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в 2023 году.

