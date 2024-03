Политех на Дне открытых дверей камбоджийских университетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

13 марта в онлайн-формате прошла конференция «День открытых дверей российских и камбоджийских инженерно-строительных университетов», организованная при поддержке Представительства Россотрудничества в Королевстве Камбоджа. Участниками мероприятия стали представители профильных вузов Камбоджи — Ангкорский университет, Национальный университет Баттамбанга, Камбоджийский университет технологии и науки. СПбПУ участвовал в конференции как один из ведущих вузов России в сфере гражданского и дорожного строительства, урбанистики и смежных дисциплин.

Политехнический университет представляли исполняющая обязанности директора Инженерно-строительного института Марина Петроченко, руководитель международной магистерской программы «Гражданское строительство» Наталья Брайла, научный руководитель программы Марина Романович, а также представители международных служб СПбПУ.

Наталья Брайла рассказала об основных образовательных программах ИСИ и направлениях подготовки, возможностях поступления на международную магистерскую программу «Гражданское строительство» и изучаемых дисциплинах. Марина Романович поделилась научными достижениями, рассказала о взаимодействии института с индустриальными партнёрами. Также политехники представили уникальный опыт ИСИ в области сотрудничества с международными университетами-партнёрами и создания совместных научно-практических проектов, примеры проектов студентов программы «Гражданское строительство» и их достижения в профессиональной области.

У нас учится большое количество студентов из самых разных стран: Египта, Нигерии, Индии, Турции, Афганистана, а также из Камбоджи. Надеемся, после сегодняшней конференции их станет больше , — отметила Марина Петроченко.

По результатам конференции специалисты Национального университета Баттамбанга выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с СПбПУ. В ближайшее время переговоры о возможном сотрудничестве в сфере образования продолжатся в прямом диалоге с камбоджийским университетом.

Студент агистратуры Инженерно-строительного института Сарик Тхуннвортн — из Пномпеня, столицы Камбоджи, учится по программе «Гражданское строительство». Его отец получил образование в области гражданского строительства в СССР, много рассказывал сыну о России. Поэтому Сарик стал изучать русский язык и поставил цель получить стипендию для обучения в Санкт-Петербурге.

Учебная программа института тщательно разработана, чтобы мы были хорошо подготовлены к решению реальных задач. Я глубоко благодарен российскому правительству за то, что оно сделало мою мечту реальностью. Спасибо Политеху и преподавателям за создание теплой и благоприятной атмосферы для обучения, за помощь в образовании и работе над диссертацией. Здесь я получил прочную основу в области гражданского строительства и желание изучать инновации в строительной отрасли , — поделился Сарик Тхуннвортн.

