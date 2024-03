Подведены итоги конкурса ПРО-туризм

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 марта 2024 года в Государственном университете управления состоялся очный этап Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района – ПРО-туризм».

В этом году на заочный этап конкурса поступило более двух тысяч заявок из 89 регионов России и Таджикистана.

Торжественное открытие конкурсного дня прошло в Актовом зале ГУУ, где собралось более 500 человек, в том числе участники конкурса, их научные руководители, эксперты конкурса.

С приветственным словом выступил советник при ректорате ГУУ, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Сергей Чуев.

Далее прошла защита конкурсных работ участников в Точке кипения, научной библиотеке и учебных аудиториях университета.

Участники конкурса защищали свои проекты по четырем возрастным категориям: 10-13 лет; 14-17 лет; 18-35 лет; 36+ лет. Ребята соревновались в восемнадцати номинациях, самыми популярными из которых стали «Видеоролик про-туризм», «Экскурсионный туризм», «Прикоснись к истории, исторический, событийный туризм». В целях поддержки инициативы Президента РФ, объявившего 2024 год «Годом семьи», были добавлены конкурсные номинации, которые демонстрируют семейные ценности: «Семейные приключения на колесах» и «Гостеприимная семья». Прошедшие на очный этап семьи смогли в полном составе рассказать о своем проекте.

Для научных руководителей был проведён научный семинар «Формирование и продвижение имиджа муниципального образования за счет развития внутреннего туризма», где сами руководители поделились своими идеями, связанными с развитием туризма в России.

По окончании мероприятия для участников были организованы фотосессия и флешмоб с флагом конкурса.

Помимо ГУУ защита проектов прошла в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и на Выставке достижений народного хозяйства. После конкурсной части участники совместно с научными руководителями посетили Международную выставку-форум «Россия».

Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы и памятные призы на Церемонии торжественного награждения в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Международной туристической выставки Интурмаркет.Всероссийский конкурс «Туристический код моей страны, города, поселка, района – ПРО-туризм» в 2024 году проходит во второй раз. Цель конкурса – разработка новых туристических маршрутов, проектов и идей, направленных на популяризацию и развитие индустрии туризма в Российской Федерации, а также создание единого привлекательного архитектурно-культурного пространства при формировании туристских маршрутов.

