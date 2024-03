Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемые коллеги!

Оперативное совещание с вице-премьерами

Прежде всего хочу сказать о состоявшихся выборах. На них уверенно победил действующий Президент Владимир Владимирович Путин. Подавляющее большинство наших граждан поддержали именно его кандидатуру. Люди верят нашему Президенту, так как он делает всё для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы. И результаты видны – это новые дороги, школы, больницы, возможности для получения качественного образования, самореализации. Все видят, как меняются сегодня наши регионы, как шаг за шагом обновляется там инфраструктура.

Такой результат голосования – это закономерный и очевидный итог системной работы, в которой Правительство принимало самое активное участие. Как команда Президента.

Коллеги, его победа – не повод для нас сбавлять темп. Наоборот, это накладывает на нас ещё большую ответственность за исполнение поручений главы государства. Предстоит максимально точно и эффективно реализовать задачи, которые были поставлены Владимиром Владимировичем Путиным.

У каждого из вас – свой круг обязанностей, и приоритет, конечно, нужно отдавать тем инициативам, которые Президент озвучил в Послании Федеральному Собранию.

Это, в частности, национальный проект «Семья», увеличение продолжительности здоровой и активной жизни старших поколений. Старт комплексной программы по охране материнства, по сбережению здоровья детей и подростков. Возведение новых спортивных сооружений, ремонт и строительство детских садов, школ.

И конечно, реализация других предложений Президента. Это подготовка к запуску национальных проектов «Молодёжь России», «Кадры», «Экономика данных». Создание и отработка новой модели оплаты труда бюджетников. Решения, которые помогут укрепить технологический суверенитет. Защита окружающей среды и обновление транспортной инфраструктуры. И целый ряд тех мер и инициатив, о которых неоднократно говорил Президент.

Участники совещания Список участников оперативного совещания с вице-премьерами, 18 марта 2024 года

Все эти шаги предстоит увязать в единую систему с действующими национальными проектами и государственными программами.

Хочу обратить ваше внимание, все поручения Президента должны быть выполнены полностью и в срок.

Теперь к другому вопросу.

Глава государства поставил задачу обеспечить поэтапную реализацию мероприятий по борьбе с гепатитом С и минимизировать риски его распространения.

Правительство направит российским субъектам 4,5 млрд рублей на закупку лекарств, которые нужны при столь серьёзном заболевании, по столько же запланировано и на следующие два года. А с учётом вложений самих регионов общий объём средств на такие цели в течение трёх лет составит порядка 18 млрд рублей. Это позволит обеспечить терапией около 76 тысяч человек.

Оперативное совещание с вице-премьерами

Ранее мы также предусмотрели свыше 1 млрд рублей ежегодно на централизованное приобретение таких препаратов пациентам с ВИЧ-инфекцией в сочетании с гепатитами.

Профинансировали и развитие донорства костного мозга, на что выделили 400 млн рублей.

Татьяна Алексеевна (обращаясь к Т.Голиковой), расскажите, пожалуйста, как организована эта работа.

Т.Голикова : Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Мероприятия по борьбе с гепатитом С реализуются в рамках утверждённого Вами в ноябре 2022 года плана мероприятий.

Положения по порядку организации медицинской помощи таким пациентам с 2023 года включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Были сформированы отдельные тарифы на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования как в условиях круглосуточного, так и в условиях дневного стационара. И это позволило в 2023 году уже охватить терапией 39 тысяч пациентов.

Минздравом России в прошлом году утверждены критерии госпитализации пациентов с гепатитом С в дневные стационары и соответствующие стандарты медицинской помощи.

В декабре прошлого года, Михаил Владимирович, Вы утвердили правила ведения федерального регистра больных с гепатитами, который начнёт работать с 1 сентября 2024 года.

Выделены две основные категории больных, на которых Вы уже остановились. Первая категория – инфицированные ВИЧ-инфекцией в сочетании с гепатитом С, лечение которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета. И пациенты с гепатитом С, не ассоциированные с другими инфекционными заболеваниями, получающие лечение в рамках ОМС и за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации.

Для пациентов, инфицированных ВИЧ-инфекцией, как Вы уже сказали, мы дополнительно выделяем 1,1 млрд рублей. Это позволит пролечить более 10 тысяч человек, и по сравнению с 2023 годом такая помощь увеличится в два раза.

Для лекарственного обеспечения второй категории больных, как Вы сказали, мы дополнительно будем выделять регионам по 4,5 млрд рублей ежегодно. И это позволит дополнительно пролечить около 25 тысяч больных ежегодно.

В совокупности, вообще за счёт всех источников финансирования, лечение дополнительно получат 100 тысяч пациентов.

Также хочу обратить внимание, что Минздрав будет вести этот регистр больных для того, чтобы обеспечивать контроль за оказанием медицинской помощи и вплотную приблизиться к реализации поставленной Президентом задачи к 2030 году свести к минимуму заболевания гепатитом C.

Второе не менее важное решение, о котором Вы упомянули, касается лиц, страдающих раком крови и нуждающихся в трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Федеральным медико-биологическим агентством по поручению главы государства в 2023 году был создан и ведётся регистр не только нуждающихся пациентов, но и доноров. Уже в регистр включены данные о более чем 320 тысячах доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Это позволяет врачам оперативно осуществлять подбор доноров и проводить соответствующее лечение больных лейкозом.

Но перед нами стоит задача увеличить количество потенциальных доноров. И на сегодняшний день более 100 тысяч человек, желающих стать донорами, подали свои заявки в Федеральное медико-биологическое агентство.

Это решение, о котором Вы сказали, позволит обеспечить и провести типирование этих доноров с целью включения в регистр и приближения помощи пациентам, которые нуждаются в трансплантации.

В заключение хотела бы поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые подали эти заявления. Их решение приблизит оказание помощи нуждающимся пациентам.

М.Мишустин: Спасибо, Татьяна Алексеевна. Вы всегда это делаете, но хочу ещё раз подчеркнуть, что нужно держать вопросы лекарственного обеспечения на личном контроле. От этого зависит своевременность и эффективность оказания медицинской помощи.

Ещё одна тема – о формировании комфортной городской среды.

Президент особо подчёркивал, что для создания благоприятных условий для жизни в малых и крупных населённых пунктах необходимо учитывать мнения самих жителей.

Мы этому уделяем пристальное внимание. Уже четвёртый год проводится всероссийское голосование за объекты благоустройства. И для этого была запущена специальная электронная платформа, где наши граждане решают, как должны выглядеть улицы, скверы, города, посёлки, определяют, какие парки и дворы нужно привести в порядок в первую очередь.

За это время свои предложения дали уже почти 35 миллионов участников, что позволило преобразить порядка 4,5 тыс. общественных пространств.

Посещая разные регионы страны, я в этом убеждаюсь лично.

Сейчас стартовало очередное голосование. До 30 апреля жители 1,5 тыс. муниципальных образований смогут выбрать понравившиеся им проекты, среди которых – новые детские и спортивные площадки, катки, набережные, пешеходные зоны.

Марат Шакирзянович (обращаясь к М.Хуснуллину), расскажите подробнее о работе этого механизма и территориях, которые с его помощью уже были благоустроены.

М.Хуснуллин : Уважаемый Михаил Владимирович!

Президентом России установлены национальные цели, которые должны быть достигнуты не позднее 2030 года. В том числе – улучшение качества городской среды в полтора раза. Это большой показатель. К тому же необходимо увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% населения страны.

Для достижения этих целей в том числе запущено всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Голосование впервые состоялось в 2021 году и за это время зарекомендовало себя эффективным инструментом прямого влияния граждан на развитие облика городов и населённых пунктов, в которых они живут.

Приведу несколько примеров.

В 2021 году бульвар имени Ивана Щипакина в Ставрополе стал победителем в голосовании, проводившемся на единой цифровой платформе za.gorodsreda.ru. В 2022 году бульвар уже благоустроен. Данная территория стала точкой притяжения жителей и гостей города с комфортными зонами отдыха, спортивными и игровыми площадками. В 2022 году в Белгороде одним из победителей голосования стала территория Студенческого сквера. Теперь обновлённый сквер радует жителей новыми площадками для отдыха и занятий спортом. В Екатеринбурге по итогам голосования благоустроена общественная территория «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном. Таких примеров у нас уже тысячи.

Это только их малая часть, общественных мест ещё много. Подчеркну, что объекты, которые появляются в городах благодаря голосованию, важны для жителей конкретных муниципалитетов.

И хочу отметить, что это движение всё больше набирает силу и появляется всё больше спонсоров – предприятия, люди. Вот, например, в Мариуполе, когда мы занимались благоустройством, один из дворов был полностью благоустроен самими жителями города, конкретных серий домов, которые там находятся.

Сам процесс голосования максимально простой. Проголосовать можно на портале проекта za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и через приложение волонтёров, которые будут помогать голосовать в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Волонтёры помогут всем желающим определиться с выбором и проголосовать за проекты благоустройства. На сегодня зарегистрировано более 146 тысяч добровольцев-волонтёров. Набор в волонтёрские штабы стартовал 14 января и будет продолжаться на протяжении всего периода голосования.

В этом году на обсуждение вынесено 5,4 тыс. общественных пространств. За первые три дня, с 15 марта, в голосовании уже приняли участие 4,7 миллиона человек. Просто гигантский темп. Мы никогда такими темпами не голосовали.

Хочу отметить, что количество неравнодушных граждан ежегодно растёт.

Продолжение следует

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI